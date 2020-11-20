Sokağa çıkma yasağında marketler açık mı, hafta sonu marketler saat kaçta kapanacak? İşte marketlerin çalışma saatleri

Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme ¬içme yerleri 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel¬-al" şekilde hizmet verecek. Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecek.



İl ve ilçe Umumi Hıfzıssıhha kurullarınca tek tek belirlenmek ve yerleşim sahasında bulunmamak kaydıyla şehirlerarası kara yolları kenarında bulunan ve şehirlerarası toplu ulaşım ve lojistik amaçlı araçlara hizmet veren dinlenme tesislerinde yer alan yeme içme yerleri kısıtlamalardan istisna tutulacak.



Sinema salonları 31 Aralık 2020'ye, kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve çay bahçeleri ile halı sahaların faaliyetleri ise yeni bir karar alınıncaya kadar durdurulacak.



Daha önce faaliyetleri durdurulan nargile salonları ile ilgili uygulama devam edecek.Tüm illerde cumartesiden itibaren 65 yaş ve üzeri kişiler gün içerisinde 10.00-13.00 saatlerinde, 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler ise gün içerisinde 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek. Bu saatler dışında belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak.



İş yerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma, SGK kaydı gibi belgeleri ibraz eden çalışanlar ise bu uygulamadan istisna tutulacak.