Sokağa çıkma yasağında marketler açık mı? Bugün marketler saat kaçta kapanıyor?

İçişleri Bakanlığının genelgesi ile 27 Nisan Pazartesi saat 00.00'a kadar istisnalar hariç Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van ile Zonguldak il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlandı. Bu illerde ikamet eden vatandaşlar da marketlerin yasak kapsamında olup olmadığını merak ediyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...