Sokağa çıkma yasağında marketler açık mı, markete gidilir mi?
Sokağa çıkma yasağında marketler açık mı sorusu, ihtiyaçları dolayısıyla evinin yakınında bulunan markete gitmek isteyen pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya başladı. Zincir marketler arasında yer alan, A101, BİM, Migros, Şok, Carrefour gibi marketler açık mı sorusuna da yanıt arayan pek çok kişi, internet üzerinden sorgulamalarını gerçekleştiriyor. Peki, İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında sokağa çıkma yasağında 6 Aralık Pazar günü marketler açık mı olacak? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler
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1
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Sokağa çıkma yasağında marketler açık mı sorusu hakkında detaylar pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından sürdürülen sokağa çıkma yasağı, 7 Aralık Pazartesi saat 05.00'te sona erecek. Peki, bu saate kadar sokağa çıkma yasağında marketler açık olacak mı? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler
2
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Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatlerinde faaliyet gösterebilecek.
Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çevrim içi sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde satış yapabilecek.
Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak.
Vatandaşlar (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçları ile ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarını karşılamak için araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ve fırına gidip gelebilecek.
Fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacak.
3
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Lokanta ve restoran gibi iş yerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabilecek.
Vatandaşlar (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine yürüme mesafesindeki fırına gidip gelebileceklerdir. Fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacaktır.