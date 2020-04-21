Sokağa çıkma yasağında kargolar çalışıyor mu ve dağıtım yapıyor mu?

Kargolar sokağa çıkma yasağında dağıtım yapıyor mu ve çalışıyor mu sorusu, son günlerde pek çok vatandaşın araştırdığı hususlar arasında yer almaya devam ediyor. İnternet üzerinden sipariş vermek isteyen ya da bir yere gönderi yapmak isteyen vatandaşlar, sokağa çıkma yasağında kargolar çalışıyor mu sorusuna göre hareket edecek. Peki, sokağa çıkma yasağında kargolar çalışıyor mu? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler



SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?



Lojistik ve kargo sektörü, insan ihtiyaçlarının karşılanması ve tedarik zincirinde bir aksama yaşanmaması adına şehirler arası ulaşım yasağından muaf tutulmuştur. Hizmetler aynı şekilde devam etmektedir.



Genelgede, durum şu şekilde özetlenmiştir;



Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar istisna kapsamında olan kişilerdir.



Ancak hafta sonu kargoların çalışma saatleri değişkenlik gösterebilmektedir. İşte, kargoların çalışma saatleri hakkında bazı bilgiler