Sokağa çıkma yasağında kargolar çalışıyor mu ve dağıtım yapıyor mu?
Türkiye’nin 31 ilinde gerçekleşecek olan sokağa çıkma yasağı kapsamında kargolar çalışıyor mu sorusu da gündemde yer alan konulardan birisi oluyor. Lojistik hizmetini sağlayan birim olan kargolar, sokağa çıkma yasağında önemli bir unsur oluyor. E-Ticaret’in önemli bir parçası olan kargolar sokağa çıkma yasağında hizmet verebilecek mi? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
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Kargolar sokağa çıkma yasağında dağıtım yapıyor mu ve çalışıyor mu sorusu, son günlerde pek çok vatandaşın araştırdığı hususlar arasında yer almaya devam ediyor. İnternet üzerinden sipariş vermek isteyen ya da bir yere gönderi yapmak isteyen vatandaşlar, sokağa çıkma yasağında kargolar çalışıyor mu sorusuna göre hareket edecek. Peki, sokağa çıkma yasağında kargolar çalışıyor mu? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?
Lojistik ve kargo sektörü, insan ihtiyaçlarının karşılanması ve tedarik zincirinde bir aksama yaşanmaması adına şehirler arası ulaşım yasağından muaf tutulmuştur. Hizmetler aynı şekilde devam etmektedir.
Genelgede, durum şu şekilde özetlenmiştir;
Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar istisna kapsamında olan kişilerdir.
Ancak hafta sonu kargoların çalışma saatleri değişkenlik gösterebilmektedir. İşte, kargoların çalışma saatleri hakkında bazı bilgiler
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Kargoların çalışma saatleri işletme yapısına göre değişmektedir. İşte, bazı kargo firmalarının çalışma saatleri;
YURTİÇİ KARGO: Cumartesi günleri 09.00-13.00 saatleri arasında standart işleyiş devam etmekte olup, 13.00-16.00 saatleri arasında müşterilerin gönderilerinin kabulü ve teslimi sadece şubelerinde yapılmaktadır. Hafta sonu cumartesi günleri 09.00’dan 16.00’a kadar hizmet vermeye devam eden kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.
PTT KARGO: PTT Kargo genel müdürlükleri hafta sonu sadece Cumartesi günü de hizmet vermektedir. Genel itibariyle bu müdürlüklerin çalışma saati 09:00 ile 19:30 arasıdır ve öğle tatili bulunmaz.
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MNG KARGO: Hafta sonu cumartesi günleri 08.30’dan 14.00’a kadar hizmet vermeye devam eden kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.
ARAS KARGO: Hafta sonu cumartesi günleri 08.30’dan 13.00’a kadar hizmet vermeye devam eden kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.
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SÜRAT KARGO: Hafta sonu cumartesi günleri 09.00’dan 14.30’a kadar hizmet vermeye devam eden kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.
UPS KARGO: Hafta sonu cumartesi günleri 09.00’dan 15.00’a kadar hizmet vermeye devam eden kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.