Sokağa çıkma yasağında kargolar çalışıyor mu? Bugün sokağa çıkma yasağında kargo dağıtım yapıyor?

Sokağa çıkma yasağında kargolar çalışıyor mu sorusu, dağıtım yapılıp yapılmayacağını sorgulayan pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Kargo gönderimi gerçekleştiren ya da bekleyen vatandaşların araştırdığı hafta sonu sokağa çıkma yasağında kargolar çalışıyor mu sorusu, İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile belirlendi. Peki, Sokağa çıkma yasağında kargolar çalışıyor mu? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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Sokağa çıkma yasağında kargo dağıtımı yapılıyor mu sorusu pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Hafta sonu yurt genelinde gerçekleşmekte olan yasak kapsamında kargolar çalışıyor mu sorusuna yanıt arayan pek çok kişi, internet üzerinden sorgulamalarını gerçekleştirmeye başladı. Peki, sokağa çıkma yasağında kargolar çalışıyor mu ve dağıtım yapıyor mu? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?
İçişleri Bakanlığı, yayımladığı genelge ile sokağa çıkma yasağı kapsamında kimlerin çalışma iznine sahip olacağını belirledi. Buna göre genelgede kargocular için yer alan bilgiler şu şekilde;
Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,
Kargo, su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri ve çalışanları,