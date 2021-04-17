Sokağa çıkma yasağında kargolar çalışıyor mu? Hafta sonu kargo çalışma saatleri
Koronavirüs salgını nedeniyle vaka sayılarının artması, beraberinde kısmi kapanmayı ve yeni yasakları getirdi. Yayınlanan kısmi kapanma genelgesi sonrası vatandaşlar tarafından bu dönemde sıklıkla ihtiyaç duyulan kargoların çalışma saatleri de en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Peki sokağa çıkma yasağında kargolar çalışıyor mu? İşte, Aras kargo, Yurtiçi Kargo, Sürat Kargo, MNG Kargo çalışma saatleri…
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Kısmi kapanma genelgesinin yayınlanması ile birlikte birçok kurum ve kuruluşun çalışma saatleri de yeniden değişikliğe uğradı. Tüm illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, kargoların çalışıp çalışmadığı merak konusu oldu. İşte, Aras kargo, Yurtiçi Kargo, Sürat Kargo, MNG Kargo çalışma saatleri…
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KARGOLAR SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA ÇALIŞIYOR MU?
Genelgeye göre kargolar sokağa çıkma yasağı uygulamasından muaf tutuluyor ve sadece Cumartesi günü çalışacaklar. Ancak Pazar günü kargolar da sokağa çıkma yasağı kapsamında çalışmıyorlar.
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Ayrıca, ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,
Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar ve bunların çalışanları,
Kargo, su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri ve çalışanları yasaktan muaf tutuluyor.
Yani, kargolar Cumartesi günleri sokağa çıkma yasağında dağıtım yapabilecekler.
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SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı genelgeye göre, sokağa çıkma yasağı tüm yurt genelinde hafta içi saat 21.00’den sonra, hafta sonu ise tam gün olmak üzere uygulanacak.
Sokağa çıkma yasağına uymayanlara ise 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 3 bin 150 TL idari para cezası kesilecek.