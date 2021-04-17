Sokağa çıkma yasağında kargolar çalışıyor mu? Hafta sonu kargo çalışma saatleri

Ayrıca, ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,



Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar ve bunların çalışanları,



Kargo, su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri ve çalışanları yasaktan muaf tutuluyor.



Yani, kargolar Cumartesi günleri sokağa çıkma yasağında dağıtım yapabilecekler.