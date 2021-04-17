MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSokağa çıkma yasağında kargolar çalışıyor mu? Hafta sonu kargo çalışma saatleri
GeriGündem Sokağa çıkma yasağında kargolar çalışıyor mu? Hafta sonu kargo çalışma saatleri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 17 Nisan 2021 - 12:59 | 

Sokağa çıkma yasağında kargolar çalışıyor mu? Hafta sonu kargo çalışma saatleri

Koronavirüs salgını nedeniyle vaka sayılarının artması, beraberinde kısmi kapanmayı ve yeni yasakları getirdi. Yayınlanan kısmi kapanma genelgesi sonrası vatandaşlar tarafından bu dönemde sıklıkla ihtiyaç duyulan kargoların çalışma saatleri de en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Peki sokağa çıkma yasağında kargolar çalışıyor mu? İşte, Aras kargo, Yurtiçi Kargo, Sürat Kargo, MNG Kargo çalışma saatleri

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Kısmi kapanma genelgesinin yayınlanması ile birlikte birçok kurum ve kuruluşun çalışma saatleri de yeniden değişikliğe uğradı. Tüm illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, kargoların çalışıp çalışmadığı merak konusu oldu. İşte, Aras kargo, Yurtiçi Kargo, Sürat Kargo, MNG Kargo çalışma saatleri…

2KARGOLAR SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA ÇALIŞIYOR MU

KARGOLAR SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA ÇALIŞIYOR MU?

Genelgeye göre kargolar sokağa çıkma yasağı uygulamasından muaf tutuluyor ve sadece Cumartesi günü çalışacaklar. Ancak Pazar günü kargolar da sokağa çıkma yasağı kapsamında çalışmıyorlar.

3

Ayrıca, ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,

Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar ve bunların çalışanları,

Kargo, su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri ve çalışanları yasaktan muaf tutuluyor.

Yani, kargolar Cumartesi günleri sokağa çıkma yasağında dağıtım yapabilecekler.

4SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı genelgeye göre, sokağa çıkma yasağı tüm yurt genelinde hafta içi saat 21.00’den sonra, hafta sonu ise tam gün olmak üzere uygulanacak.

Sokağa çıkma yasağına uymayanlara ise 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 3 bin 150 TL idari para cezası kesilecek.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi