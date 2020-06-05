Sokağa çıkma yasağında kargolar çalışıyor mu? 6-7 Haziran’da kargolar açık mı?

Sokağa çıkma yasağı bu hafta 05.06.2020 tarihi saat 24.00 ile 07.06.2020 tarihi saat 24.00 arasında 15 ilde uygulanacak. Vatandaşlar 6 Haziran’da ve 7 Haziran’da kargoların çalışıp çalışmayacağını öğrenmek istiyorlar. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge içerisinde istisna kapsamında olan kişiler açıklandı. Bu kişiler arasında kargo şirketi çalışanları da bulunuyor. İşte detaylar...
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Sokağa çıkma yasağı genelgesi içerisinde bu hafta uygulanacak olan kısıtlamada açık olacak olan yerler ve istisna kapsamındaki kişiler açıklandı. Bu hafta 5 Haziran 24.00 ile 7 Haziran 24.00 aralığında Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak’ta uygulanacak olan yasakta istisna kapsamında olan kişiler arasında kargo çalışanları da yer alıyor.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA KARGOLAR AÇIK MI? Sokağa çıkma yasağında istisna kapsamında olan kişiler arasında kargocular da bulunuyor. Genelgede konu ile ilgili, ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanların sokağa çıkabileceği bilgisi yer alıyor. Kargolar mesai saatleri içerisinde çalışmaya devam edecek.
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KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ
MNG KARGO Hafta sonu cumartesi günleri 08.30’dan 14.00’a kadar hizmet vermeye devam eden kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.
YURTİÇİ KARGO Cumartesi günleri 09.00-13.00 saatleri arasında standart işleyiş devam etmekte olup, 13.00-16.00 saatleri arasında müşterilerin gönderilerinin kabulü ve teslimi sadece şubelerinde yapılmaktadır. Hafta sonu cumartesi günleri 09.00’dan 16.00’a kadar hizmet vermeye devam eden kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.
ARAS KARGO Hafta sonu cumartesi günleri 08.30’dan 13.00’a kadar hizmet vermeye devam eden kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.
SÜRAT KARGO Hafta sonu cumartesi günleri 09.00’dan 14.30’a kadar hizmet vermeye devam eden kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.