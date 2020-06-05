Sokağa çıkma yasağında kargolar çalışıyor mu? 6-7 Haziran’da kargolar açık mı?

Sokağa çıkma yasağı genelgesi içerisinde bu hafta uygulanacak olan kısıtlamada açık olacak olan yerler ve istisna kapsamındaki kişiler açıklandı. Bu hafta 5 Haziran 24.00 ile 7 Haziran 24.00 aralığında Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak’ta uygulanacak olan yasakta istisna kapsamında olan kişiler arasında kargo çalışanları da yer alıyor.



SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA KARGOLAR AÇIK MI?

Sokağa çıkma yasağında istisna kapsamında olan kişiler arasında kargocular da bulunuyor. Genelgede konu ile ilgili, ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanların sokağa çıkabileceği bilgisi yer alıyor.

Kargolar mesai saatleri içerisinde çalışmaya devam edecek.