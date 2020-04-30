Sokağa çıkma yasağında kargolar çalışıyor mu? 1 Mayıs Cuma günü kargo açık mı?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU? Lojistik ve kargo sektörü, insan ihtiyaçlarının karşılanması ve tedarik zincirinde bir aksama yaşanmaması adına şehirler arası ulaşım yasağından muaf tutulmuştur. Hizmetler aynı şekilde devam etmektedir.



İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan sokağa çıkma yasağı genelgesinde sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak kişilerle ilgili şu ifadeler kullanılmıştır;



Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,Ancak hafta sonu kargoların çalışma saatleri değişkenlik gösterebilmektedir. İşte, kargoların çalışma saatleri hakkında bazı bilgiler



Kargoların çalışma saatleri işletme yapısına göre değişmektedir. İşte, bazı kargo firmalarının çalışma saatleri;