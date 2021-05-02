Sokağa çıkma yasağında hastaneye gitmek için nasıl ve nereden izin alınır? İşte İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı ayrıntılar
İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında, 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'e kadar, hafta içi ve hafta sonu ayrımı olmaksızın tam kapanma kararı Türkiye genelinde uygulanmaya başlandı. Bu süreç içinde hastaneye gitmek isteyen vatandaşlar, nasıl ve nereden izin alabileceklerini sorguluyor. Peki, sokağa çıkma yasağında hastaneye gitmek için nasıl ve nereden izin alınır?
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Tam kapanma sürecinde sokağa çıkma yasağı devam ederken, acil olarak hastane ve poliklinik ihtiyacı olan vatandaşlar, nasıl ve nereden izin temin edebileceklerini sorguluyor. Bu kapsamda izin mercinin neresi olduğunu merak eden vatandaşlar, konuya dair internette araştırma yapıyor. İşte, 'Sokağa çıkma yasağında hastaneye gitmek için nasıl ve nereden izin alınır?' sorusuna yanıt...
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SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA HASTANEYE GİDİLİR Mİ?
Sokağa çıkma yasağında sağlık randevuları hakkında genelgede yer alan madde şu şekilde;
Sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında muafiyet tanınan iş yerlerinde çalışıldığına dair gerçeğe aykırı belge düzenlenmesi, özel sağlık kuruluşlarından sahte randevu alınması, fırın, market, bakkal, kasap, manav, kuruyemişçi veya tatlıcılara çıkış serbestisinin maksadını aşan şekilde kullanımı (markete ailece gidilmesi gibi), Çiftçi Kayıt Belgesi'nin amaç dışı kullanılması gibi durumlarda muafiyetlerin giderek artan bir sıklıkla kötüye kullanıldığı göz önünde bulundurularak, bu suistimallerin önlenmesi amacıyla kolluk kuvvetlerince her türlü tedbir alınacak ve denetimlerde bu hususların kontrolü özellikle sağlanacak.
Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil), sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanacağı günlerde istisna kapsamında olduğunu belgelemek suretiyle muaf tutulabilecektir.
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KISITLAMA NE ZAMAN BİTECEK?
29 Nisan Perşembe akşamı saat 19.00'da başlayacak olan tam kapanmanın, 17 Mayıs Pazartesi 05.00'te tamamlanması öngörülüyor.
İçişleri Bakanlığınca, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda alınan kararlar doğrultusunda, "Tam Kapanma Tedbirleri" konulu genelge 81 il valiliğine gönderilmişti.
Bu kapsamda, ülke genelinde saat 19.00 itibarıyla başlayan tam kapanma dönemi 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'te sona erecek.Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli kamu personeli için yetkili yönetici tarafından “Kamu Personeli Görev Bildirim Belgesi” düzenlenecek. Sistemsel yoğunluk, erişim hatası gibi nedenlerden dolayı zamanında görev belgesi alınamaması durumunda bir defaya mahsus en fazla üç gün geçerli olmak kaydıyla görev belgesi formu manuel doldurulabilecek ve çalışan, işyeri ve firma yetkilisinin imzasıyla düzenlenebilecek.
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'ÖLÜM BELGESİ' UYGULAMASINDAN VAZGEÇİLDİ
Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan işyerlerindeki personelin görev belgesini yanında bulundurması ve denetimlerde ibraz etmesi zorunlu olacak. Cenaze izni için elektronik ortamda "Ölüm Belgesi" yüklenmesi uygulamasından vazgeçildi. Bilginin doğruluğu, bakanlıklar arası sistem üzerinden teyit edilecek.
İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine “Görev Belgesi Düzenlenmesi” konulu genelge gönderdi. Genelgede daha önceki kısıtlama dönemlerinde olduğu gibi tam kapanma döneminde de temel önceliği üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinde herhangi bir aksama yaşanmaması olan sokağa çıkma kısıtlaması sırasında bahse konu sektörlerde çalışanlara yönelik sokağa çıkma muafiyeti getirildiği hatırlatıldı.