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GeriGündem Sokağa çıkma yasağında eczaneler açık mı, kaça kadar açık? İstanbul'daki nöbetçi eczanelerle ilgili son dakika açıklama!
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Hürriyet
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Haber Giriş: 02 Aralık 2020 - 20:27 | 

Sokağa çıkma yasağında eczaneler açık mı, kaça kadar açık? İstanbul'daki nöbetçi eczanelerle ilgili son dakika açıklama!

Sokağa çıkma yasağında eczanelerin çalışma saati yeni tedbirlerle beraber gündeme geldi. İçişleri Bakanlığı, valiliklere gönderdiği "Sokağa Çıkma Kısıtlamaları" konulu genelge kapsamında, yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi saat 21.00-05.00, hafta sonu cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağını belirtti. Kısıtlamada market, bakkal, manav gibi yerlerin belli saatlerde hizmet vereceği duyuruldu. Diğer yandan İstanbul Eczacı Odası, Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı 5 Aralık Cumartesi günü kentte nöbetçi eczane sayısının üç kat artırılarak hizmet verileceğini bildirdi. Peki, sokağa çıkma yasağında eczaneler açık mı? İşte, ayrıntılar.

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Hafta sonu sokağa çıkma yasağında eczanelerin açık olup olmadığı merak konusu oldu. İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin valiliklere genelge gönderdi. Genelgede kısıtlamalardan muaf olan kurumlar ve kuruluşlar açıklandı. Buna göre, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri ile buralarda çalışanlar kısıtlamadan muaf olacak. İşte, detaylar

2NÖBETÇİ ECZANELER ÜÇ KAT ARTACAK
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NÖBETÇİ ECZANELER ÜÇ KAT ARTACAK

İstanbul Eczacı Odası, Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı 5 Aralık Cumartesi günü kentte nöbetçi eczane sayısının üç kat artırılarak hizmet verileceğini bildirdi.

İstanbul Eczacı Odası'ndan yapılan açıklamada, "5 Aralık 2020 Cumartesi günü İstanbul'da nöbetçi eczaneler (sayıları 3 kat arttırılarak) hizmet verecek. İlave edilen nöbetçi eczaneler saat 19.00'a kadar çalışacak. Saat 19.00 sonrası ise normal günlerde olduğu gibi nöbet sistemiyle hizmet verilmeye devam edilecek." ifadelerine yer verildi.

3SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA ECZENELER AÇIK MI
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SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA ECZENELER AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığınca 81 ilin valiliğine "Sokağa Çıkma Kısıtlamaları" konulu genelge gönderildi. Genelgede şu ifadeler yer aldı; "TBMM üyeleri ve çalışanları, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (özel güvenlik görevlileri dahil), zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, kara yolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, PTT) ve çalışanları ile ibadethanelerdeki din görevlileri, Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri, Göç İdaresi, Kızılay, AFAD ve afet kapsamındaki faaliyetler ile buralarda görevli olanlar ve gönüllü olarak görev verilenler, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri ile buralarda çalışanlar, hekimler ve veteriner hekimler, zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılaya yapılacak kan ve plazma bağışları dahil), ilaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyet yürüten iş yerleri ile buralarda çalışanlar" gibi diğer bir çok sektörde çalışanların kısıtlamadan muaf olacağı belirtildi.

4ECZANELER KAÇA KADAR AÇIK
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ECZANELER KAÇA KADAR AÇIK?

Eczenelerin sokağa çıkma kısıtlamasında normal mesai saatlerinde hizmet vermesi bekleniyor. Mesai saatleri haricinde nöbetçi eczaneler hizmet veriyor. Aşağıdaki link üzerinden nöbetçi eczane listesine ulaşabilirsiniz.

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NÖBETÇİ ECZANE LİSTESİ-TIKLAYINIZ

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