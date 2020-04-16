MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSokağa çıkma yasağında eczaneler açık mı? Eczaneler kaçta kapanıyor, kaçta açılıyor?
GeriGündem Sokağa çıkma yasağında eczaneler açık mı? Eczaneler kaçta kapanıyor, kaçta açılıyor?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Gündem
Haber Giriş: 16 Nisan 2020 - 16:20,

Sokağa çıkma yasağında eczaneler açık mı? Eczaneler kaçta kapanıyor, kaçta açılıyor?

Sokağa çıkma yasağı ile ilgili yeni genelge yayınlandı. Hafta sonu 31 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağında eczaneler açık mı, kaçta kapanıyor? sorusu araştırılan konular arasında yerini aldı. Genelgeye göre, hafta sonu ekmek üretiminin yapıldığı fırınlar ile kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları ile eczaneler açık olacak. İşte eczane çalışma saatleri…

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Eczaneler kaçta kapanıyor, kaçta açılıyor? Sorusu araştırılıyor. Sokağa çıkma yasağında eczaneler açık mı? İçişleri Bakanlığınca, 81 il valiliğine, hafta sonu 30 büyükşehir ve Zonguldak’t uygulanacak sokağa çıkma yasağı ile ilgili genelge gönderildi. Bu genelgeye göre, hafta sonu ekmek üretiminin yapıldığı fırınlar ile kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları ile eczaneler açık olacak. İşte koronavirüs önlemleri kapsamında değişen eczane çalışma saatleri…

2SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA ECZANELER AÇIK MI

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA ECZANELER AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine 17.04.2020 tarihi saat 24.00 ile 19.04.2020 tarihi saat 24.00 arasında (hafta sonu) büyükşehir statüsündeki 30 il (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) ile Zonguldak il sınırları uygulanacak sokağa çıkma yasağı ile ilgili bir genelge gönderdi.
Genelgeye göre, hafta sonu ekmek üretiminin yapıldığı fırınlar ile kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları ile eczaneler açık olacak.

3ECZANALER KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR

ECZANALER KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

İstanbul Eczacı Odası'nda yapılan açıklamada;
“18 Nisan Cumartesi günü
09.00-18.00 arası: 18 Nisan, 18 Temmuz ve 18 Ekim 2020 nöbetçi eczaneleri ilaç hizmeti verecektir.
18.00 sonrası: 18 Nisan 2020 nöbetçi eczaneleri ilaç hizmeti vermeye devam edecektir.
19 Nisan Pazar günü;
Sadece 19 Nisan 2020 nöbetçi eczaneleri ilaç hizmeti verecektir.” denildi.

4ANKARA ECZANE ÇALIŞMA SAATLERİ

ANKARA ECZANE ÇALIŞMA SAATLERİ

Ankara İzmir ve Kırıkkale'de ise eczaneler koronavirüs salgını geçene kadar cumartesi günleri de dahil 10.00-18.00 saatleri arasında hizmet verecek.
Ankara Eczacı Odasının internet sitesinden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs COVID-19 pandemisi sebebiyle iş yükü artan ve yüksek risk grubunda bulunan eczacıların ve yardımcı personelin çalışma saatlerinin esnetilmesi için bir süredir Ankara İl Sağlık Müdürlüğü nezdinde yürütülen çalışmaların sonuçlandığı belirtildi.
Açıklamada, "Ankara ve Kırıkkale illerimizdeki eczane çalışma saatleri, salgın tehlikesi geçene kadar geçici süreyle değiştirilmiştir. İl Sağlık Müdürlüğümüz ile alınan karar gereği, eczanelerimiz 31 Mart 2020 tarihi itibarıyla cumartesi günleri dahil 10.00-18.00 saatleri arasında hizmet vereceklerdir. Tüm meslektaşlarımıza duyurulur." ifadesine yer verildi.

İZMİR ECZANE ÇALIŞMA SAATLERİİzmir Eczacı Odası Başkanı Tuncay Sayılkan, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs ile mücadele kapsamında eczanelerin 09.00-19.00 olan çalışma saatlerinde değişlikliğe gidildiğini açıklandı.İzmir'deki eczaneler yeni tip koronavirüs (COVID-19) önlemleri kapsamında saat 10.00 ile 18.00 arasında hizmet verecek.
Eczanelerin koronavirüsle mücadelede ön saflarda özveriyle görev yaptığını vurgulayan Sayılkan, şunları kaydetti:
"İl Sağlık Müdürlüğü'nden gerekli onay alındı ve yeni bir duyuru yapılana kadar yarından itibaren İzmir merkez ve ilçelerinde eczane çalışma saatleri 10.00-18.00 olarak uygulanacak. Bu saatler dışında sadece nöbetçi eczaneler açık olacak. Yoğunluğuna göre gerek duyulursa yönetim kurulu tarafından ilave nöbetçi eczane görevlendirilecek"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi