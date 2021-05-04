Sokağa çıkma yasağında bankalar açık mı? Bugün bankalar çalışıyor mu?
Sokağa çıkma yasağında bankalar açık mı sorusuna alacağı cevaba göre hareket edecek olan pek çok vatandaş, intenrnet üzerinden konuyla ilgili araştırmalarını gerçekleştiriyor. Sokağa çıkma yasağında bankaların çalışma saatleri ve durumu hakkında bilgi veren İçişleri Bakanlığı, genelge ile bazı detaylar yayımladı. Peki bugün bankalar açık mı ve bankalara gitmek serbest mi? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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17 günlük tam kapanma sürecinde bankalar açık mı sorusu pek çok kişinin araştırdığı husus olmaya devam ediyor. Özellikle emekli maaşı gibi meblağların hesaplara yatırılmaya başlanması sebebiyle merakla araştırılan bankalar açık mı sorusu, internet üzerinden sorgulanmaya devam ediliyor. Peki, sokağa çıkma yasağında bankalar açık mı? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi'nde bankalar da yer aldı. İçişleri Bakanlığı genelgesine göre; Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem merkezleri ile çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla)'' yasakta muaf olacaklar ve kapanma süresince çalışabilecekler.
Bankalar 10.00-16.00 saatleri arasında sayıları yönetim tarafından belirlenecek şekilde sınırlı sayıda şube ve personel ile hizmet verecek.
Bankaların tam çalışma düzenini öğrenmek için çağrı merkezlerini arayarak bilgi alabilirsiniz.
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EMEKLİ MAAŞLARI BANKADAN ÇEKİLEBİLECEK Mİ?
Emekliler, tam kapanma dönemi içerisinde 3-15 Mayıs'taki maaş ve ikramiyeleri ile diğer maaş, aylık ve ücret ödemeleri için Türkiye Bankalar Birliğince açıklanacak takvim ve sürelere uymak, T.C. kimlik numarası veya diğer usullere göre açıklanacak takvim ve süreler içerisinde kendi grubuna denk gelen sürede kullanmak, maaş ödemesinin yapılacağı bankanın ikametine en yakın şubesine gidip gelmek ve güzergah ve zaman kuralına uygun davranmak kaydıyla bankalara ve ATM'lere gidebilecek.