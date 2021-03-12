Sokağa çıkma yasağında 65 yaş üstü ve 20 yaş altı şehirlerarası seyahat izinleri nasıl yapılacak? İşte detaylar
Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasaklarında merak edilen bir diğer konu da 65 yaş üstü ve 20 yaş altındaki vatandaşların seyahat kısıtlamaları ile ilgili. Peki bu yaş gurubundaki vatandaşlarımız seyahatleri öncesinde izin alması gerekiyor mu? İşte merak edilen karar hakkında detaylar
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Çıkış, varış ve güzergah illerinde yüksek ya da çok yüksek risk grubundaki illerbulunması halinde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 20 yaş altı çocuklarımız/gençlerimizin şehirlerarası seyahatleri halihazırdaki uygulamadaki gibi izne tabi olup 30.11.2020 tarih ve 20076 sayılı Genelgemizle belirlenen esaslar çerçevesinde seyahat izin kurullarından seyahat izin belgesi düzenlenmesi uygulamasına devam edilecektir.
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Çıkış, varış ve güzergah illerinde sadece düşük ve orta risk grubundaki illerin bulunması halinde ise bu yaş grubundaki vatandaşlarımızın şehirlerarası seyahatleri için izin alınmasına gerek bulunmamaktadır.
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Ayrıca 20 yaş altı gençler ve çocuklarımız yanlarında veli/vasisinin bulunması şartı ile herhangi bir risk grubu ayrımı yapılmaksızın ve izne tabi olmaksızın şehirlerarası yolculuk yapabileceklerdir.
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Sokağa çıkma kısıtlaması devam edecek olan yüksek ve çok yüksek risk grubundaki illerde bulunan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 20 yaş altı çocuklarımız ve gençlerimiz şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanabilecekler mi?
Düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan illerimizdeki 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 20 yaş altı gençler ve çocuklarımız şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanabileceklerdir.
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Çok yüksek risk grubundaki illerimizde ise 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 20 yaş altı gençler ve çocuklarımız için şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanımına dair kısıtlamaya devam edilecektir.