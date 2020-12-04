Sokağa çıkma yasağında 20 yaş altı ve 65 yaş üstünün cuma namazına gitmesi yasak mı? İşte yapılan açıklama

ÖĞLE NAMAZINI KILMAKLA YÜKÜMLÜLER Bu bağlamda, cuma namazıyla yükümlü olmanın şartlarından birisinin de cemaate katılmaya mani bir mazeretin bulunmaması olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Meşru bir mazeretin varlığı, cuma namazının farziyetini düşürmektedir. Hastalık, şiddetli yağış, aşırı sıcak ve soğuk gibi elverişsiz hava şartları yanında salgın hastalık da kişiye cumanın farz olmasını düşüren bu tür mazeretler kapsamındadır. Tüm dünyayı etkileyen Kovid-19 salgını ile ilgili tedbirler, kış mevsiminin getirdiği elverişsiz hava şartlarıyla birleştiğinde, cemaatin bir kısmının camide yer bulamaması ve cuma namazını kılamamasına yol açabilmektedir. Camide mesafe şartını sağlayacak şekilde yer bulamayanların hem kendilerini hem de cemaati tehlikeye atacak şekilde içeriye girmeleri doğru değildir."



ÖĞLE NAMAZINI KILMAKLA YÜKÜMLÜLER



Bu şekilde cuma namazını kılamayan kişilere, diğer meşru mazeretlerde olduğu gibi öğle namazını kılmanın farz olduğu belirtilen açıklamada, bu durumdaki kişilerin imkan buldukları bir yerde öğle namazını kılmakla yükümlü olduğuna işaret edildi.



Hazreti Muhammed döneminde sabit olduğu bilinen ve bugüne kadar ittifakla uygulanan hükmün böyle olduğunun altı çizilen açıklamada, "Burada bir kez daha ve önemle ifade edelim ki bulaşıcı salgın hastalığa yakalananların ve temaslı olanların cemaate katılmamaları ve karantina şartlarına riayet etmeleri dinen zorunludur." ifadesine yer verildi.