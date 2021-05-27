Sokağa çıkma yasağı saatleri: 29-30 Mayıs bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde? İşte, cumartesi-Pazar kısıtlama detayları

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri ve kısıtlama günleri İçişleri Bakanlığı genelgesi ile netlik kazandı. Kovid-19'la mücadele kapsamında hareketliliği azaltmak için uygulanan sokağa çıkma yasağı kademeli normalleşme takviminde de devam edecek. Sokağa çıkma yasağında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek, muaf olanlar ise sokağa çıkma yasağına tabi olmayacak. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre hafta sonu sokağa çıkma yasağı cumartesi ve pazar günü kesintisiz sürecek. Dolayısı ile bu hafta sonunda da tüm illerde sokağa çıkma yasağı geçerli olacak. Hafta sonu kısıtlaması 28 Mayıs Cuma akşamı 21.00'den başlayıp, 31 Mayıs saat 05.00'te sona erecek.



