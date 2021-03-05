Gündem Haber Giriş: 05 Mart 2021 - 21:25 | 05 Mart 2021 - 21:25

Sokağa çıkma yasağı var mı? İşte hafta sonu (Cumartesi - Pazar) İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve diğer illerin kısıtlama saatleri

Hafta sonu sokağa çıkma yasağının durumu, cumartesi gününün gelmesi ile beraber gündeme geldi. Hafta sonu sokağa çıkma yasağında yeni kurallar başlayacak. 1 Mart normalleşme takvimine göre, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken yüksek ve çok yüksek riskli illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek. Diğer yandan akşam 9'dan sonra sokağa çıkma yasağı var mı sorusu da bir çok ilde kafa karışıklığına neden oldu. Yeni karara göre cuma akşamı saat 21.00 itibari ile tüm illerde sokağa çıkma kısıtlaması başlayacak cumartesi günü saat 5'te sona erecek. Peki, yarın (cumartesi) sokağa çıkma yasağı var mı? İşte sokağa çıkma yasağı uygulamasının detayları...