Sokağa çıkma yasağı var mı? 12-13 Eylül hafta sonu sokağa çıkma yasağı hakkında bazı bilgiler
Sokağa çıkma yasağı hakkında güncel gelişmeler, İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelgeler sonrasında araştırılmaya başlandı. Türkiye genelinde alınan bazı kararların ardından akıllara gelen bir diğer soru ise hafta sonu sokağa çıkma yasağı oldu. Peki, geçtiğimiz dönemlerde Bilim Kurulu ve Kabine toplantıları ardından netlik kazanan sokağa çıkma yasağı, bu hafta sonu için de düşünülüyor mu? İşte, 12-13 Eylül hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusu ile ilgili bazı detaylar
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Sokağa çıkma yasağı olup olmadığı noktasında bilgi edinmek isteyen pek çok vatandaş, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda Bilim Kurulu tavsiyesi ve Kabine toplantısı sonucu ile kararlaştırılan sokağa çıkma yasağı, İçişleri Bakanlığı tarafından uygulamaya koyuluyordu. Son haftalarda vaka sayısındaki artış dolayısıyla pek çok vatandaş, sokağa çıkma yasağı hafta sonu uygulanacak mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
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HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANACAK MI?
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı hakkında kendisine yöneltilen soruya cevap veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadelerde bulundu;
"Şu an Türkiye'de vaka sayısının en fazla olduğu il Ankara. İstanbul'u iki kat oranında geçmiş durumda. Dolayısıyla bu anlamdaki tedbirleri Ankara'da daha yoğunlaştıran yaklaşım ve çaba içindeyiz. Bu anlamda birtakım tedbirler alınmaya başlandı. Özellikle mesai kavramı, bununla ilgili gerektiğinde kuruma gelmeden, dönüşümlü olarak, belli bir yaş üzerinde, 60 yaz üzeri kişilerin kuruma gelmelerini önlemek gibi Ankara özelinde daha yoğun şekilde gündeme alındı. Şu an sokağa çıkma ve benzeri durum gündemimizde yok. Önemli olan tedbirlere uyum noktasında herkesin gayret ve çaba içerisinde olmasını sağlamak."
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İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGE GÖNDERDİ
İçişleri Bakanlığı, 8 Eylül tarihinde 81 il valiliğine genelge gönderdi. Genelgede şu ifadeler yer aldı;
Ülke genelinde (meskenler hariç olmak üzere) tüm alanlarda (kamuya açık alanlar, cadde, sokak, park, bahçe, piknik alanı, sahiller, toplu ulaşım araçları, işyerleri, fabrikalar vb.) vatandaşlara istisnasız maske takma zorunluluğu getirildi.
Minibüs/midibüsler ile koltuk kapasitelerinde herhangi bir seyreltme ve kaldırılma yapılmayan otobüsler gibi iç hacim bakımından fiziki mesafe kurallarının uygulanamayacağı şehir içi toplu ulaşım araçlarında ayakta yolcu alınmasına kesinlikle müsaade edilmeyecek. Bunların dışında kalan raylı sistem araçları (metro, tramvay vb.), metrobüsler ve koltuk kapasiteleri seyreltilmiş/kaldırılmış otobüsler gibi ayakta yolcu taşıma ağırlıklı toplu ulaşım araçlarında; fiziki mesafe kurallarına aykırı olmayacak şekilde hangi oranda/sayıda ayakta yolcu alınabileceği il/ilçe umumi hıfzıssıhha kurulları tarafından tespit edilecek.Raylı sistem araçları (metro, tramvay vb.), metrobüsler ve koltuk kapasiteleri seyreltilmiş/kaldırılmış otobüslerde ayakta alınabilecek yolcu sayısını belirtir levha/tabela herkesin görebileceği şekilde asılacak ve ayaktaki yolcuların durabileceği yerler fiziki olarak işaretlenmek suretiyle ilanı sağlanacak.
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Restoran, otel, kafe vb. tüm yeme-içme ya da eğlence yerlerinde saat 24.00’ten sonra müzik yayınına (canlı müzik, kayıt dinletilmesi vb. her türlü yayın dahil) hiçbir şartta izin verilmeyecek. Mülki idare amirlerinin koordinasyonunda kolluk birimleri ve yerel yönetimler bu konuda gerekli tüm tedbirleri alacak.
Vatandaşların toplu olarak bulunduğu/bulunabileceği yerler (pazaryerleri, sahiller vb.) ile kafe, restoran vb. yeme içme ve eğlence mekanlarında; Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi ile Bakanlığımızın ilgili Genelgelerinde belirtilen Koronavirüs salgınıyla mücadele amacıyla alınan tedbirlere ve belirlenen kurallara uyulması hususundaki denetimlerin süreklilik taşıyacak şekilde etkinliğinin artırılmasına yönelik gerekli tedbirler vali ve kaymakamlarca alınacak.
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Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlere riayet etmeyen gerçek ve tüzel kişilere (işletmeler vb.) uygulanan idari para cezalarının tahsili konusunda vali/kaymakamlarca gerekli hassasiyet gösterilecek.
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Vali/kaymakamlarca yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde gerekli kararların Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27’nci ve 72’nci maddeleri uyarınca ivedilikle alınacak. Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek ve mağduriyete neden olunmayacak. Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.