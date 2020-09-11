Sokağa çıkma yasağı var mı? 12-13 Eylül hafta sonu sokağa çıkma yasağı hakkında bazı bilgiler

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANACAK MI? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı hakkında kendisine yöneltilen soruya cevap veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadelerde bulundu;



"Şu an Türkiye'de vaka sayısının en fazla olduğu il Ankara. İstanbul'u iki kat oranında geçmiş durumda. Dolayısıyla bu anlamdaki tedbirleri Ankara'da daha yoğunlaştıran yaklaşım ve çaba içindeyiz. Bu anlamda birtakım tedbirler alınmaya başlandı. Özellikle mesai kavramı, bununla ilgili gerektiğinde kuruma gelmeden, dönüşümlü olarak, belli bir yaş üzerinde, 60 yaz üzeri kişilerin kuruma gelmelerini önlemek gibi Ankara özelinde daha yoğun şekilde gündeme alındı. Şu an sokağa çıkma ve benzeri durum gündemimizde yok. Önemli olan tedbirlere uyum noktasında herkesin gayret ve çaba içerisinde olmasını sağlamak."