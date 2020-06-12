Sokağa çıkma yasağı son dakika haberleri: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika gelişmelerini yakından takip etmeye devam eden binlerce vatandaş, konuyla ilgili yapılan güncel açıklamaları araştırıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz hafta sonu uygulanmaktan vazgeçilen sokağa çıkma yasağı, Bilim Kurulu üyelerinin yaptığı tavsiyeler üzerine kararlaştırılıyor. Sağlık Bakanlığı'nın Bilim Kurulu tarafından bulaş riski ve vaka sayısı gibi değerlendirmeler, 13-14 Haziran hafta sonu sokağa çıkma yasağı için belirleyici unsur olacak. Peki, 13-14 Haziran sokağa çıkma yasağı için son dakika gelişmeleri bulunuyor mu? İşte, o hususta bazı detaylar
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Sokağa çıkma yasağı için son dakika gelişmeleri, yetkili mercilerin son değerlendirme toplantısı ile birlikte kararlaştırılıyor. Önceki hafta sonu yaklaşık 80 günlük bir yasak döneminin ardından hafta sonu dışarı çıkma imkanına sahip olan vatandaşlar, bu hafta sonu da sokağa çıkma yasağı durumunun olup olmadığını merak ediyor. Peki, 13-14 Haziran hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile ilgili herhangi bir gelişme var mı? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
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HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı için son karar, Bilim Kurulu'nun tavsiyesine göre verilecek. Ancak şu durumda henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Önceki hafta,İçişleri Bakanlığı tarafından genelge yayımlanmış, bu genelgenin ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan, “2,5 aylık bir aradan sonra yeniden günlük hayatını düzenlemeye başlayan vatandaşlarımızın sıkıntıya düşmesine gönlümüz razı olmadı.” cümlesi ile yasağın iptal olduğunu duyurmuştu.
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Bu hafta yapılan kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan normalleşme süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 65 yaş ve üstü vatandaşların haftanın her gün saat 10.00 ile 20.00 saatleri arasında dışarı çıkabileceklerini söyledi. Sinema, tiyatro, gösteri merkezi gibi işletmeler 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara göre faaliyete geçebileceğini duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta sonu kısıtlaması ile ilgili bir açıklama yapmadı.
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İPTAL ETMİŞTİ
Geçtiğimiz hafta İçişleri Bakanlığı tarafından kısıtlama ile ilgili genelge yayınlanmış, hafta sonu 15 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı belirtilmişti. Daha sonra 5 Haziran’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada yasağın iptal edildiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklaması: "Bilindiği gibi salgın döneminde, milletimizi Koronavirüs'ten korumak için çok sayıda tedbiri hayata geçirdik. Bunlardan biri de tüm Türkiye’de veya belirli illerimizde uyguladığımız sokağa çıkma sınırlamalarıydı.
Esasen, en son sınırlamanın ardından bu yöntemi yeniden kullanmayı düşünmüyorduk. Ancak, bir ara 700 küsurlere kadar inen günlük vaka sayısı neredeyse bini buldu. Bu olumsuz gelişme üzerine, sokağa çıkma sınırlaması tedbirini tekrar gündemimize almak zorunda kaldık.
Sağlık Bakanlığımızın önerisi ve İçişleri Bakanlığımızın genelgesi ile bu hafta sonu da 15 ilimizde sokağa çıkma sınırlaması uygulanacağı dün gece ilan edilmişti. Fakat vatandaşlarımızdan aldığımız değerlendirmeler, bizi kararı yeniden gözden geçirmeye yöneltti. Tek amacı hastalığın yayılmasını önlemek ve vatandaşımızı korumak olan bu kararın, farklı sosyal ve ekonomik sonuçlara yol açacağı anlaşıldı. 2,5 aylık bir aradan sonra yeniden günlük hayatını düzenlemeye başlayan vatandaşlarımızın sıkıntıya düşmesine gönlümüz razı olmadı. Bunun için, Cumhurbaşkanı olarak, 15 ilimizi kapsayan hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması uygulamasını iptal etme kararı aldım. Vatandaşlarımdan, MASKE-MESAFE-TEMİZLİK kurallarına bu süreçte de titizlikle riayet etmelerini önemle rica ediyorum."