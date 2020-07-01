Sokağa çıkma yasağı son dakika haberleri: 4-5 Temmuz hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?
Sokağa çıkma yasağı bugün yapılacak toplantı nedeniyle önem arz ediyor. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı için son dakika gelişmeleri, hafta ortasına girilmesiyle birlikte gündemden düşmüyor. Şu ana dek sosyal medyada ve arama motorları üzerinden sürekli olarak takip edilen sokağa çıkma yasağı, pazartesi günü gerçekleştirilen kabine toplantısında ele alınmadı. Bu durumun ardından gözler 1 Temmuz Çarşamba günü Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek Bilim Kurulu toplantısına çevrildi. 4-5 Temmuz hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile ilgili detayların ele alınıp alınmayacağı henüz belirsizliğini koruyan sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika gelişmeleri, akşam saatlerinde netlik kazanacak. İşte, hafta sonu 4-5 Temmuz sokağa çıkma yasağı hakkında detaylı bilgiler
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Hafta sonu sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı araştırılıyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı en son geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca daha önce LGS ve YKS günlerinde kısıtlama olacağını duyurmuştu. Gerçekleşen merkezi sınav günlerinde vatandaşlar belirli saatler aralığında evlerinde kaldılar. Şimdi gözler yeni açıklamalara çevrildi. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tavsiyelerince Kabine Toplantısı'nda ele alınan kısıtlama kararı, vaka durumuna göre netleşiyor. İşte, 4-5 Temmuz hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile ilgili ayrıntılı bilgiler.
HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI
Sokağa çıkma yasağı son dakika haberleri ve gelişmeleri ile yakından takip ediliyor. Hafta sonu olan 4-5 Temmuz'da sokağa çıkma yasağının olup olmadığı araştırılıyor. Koronavirüs önlemleri çerçevesinde uygulanan sokağa çıkma yasağı, LGS ve YKS'ye girecek olan öğrencilerin sağlıklarını koruyabilmek adına önceki iki hafta sonu sınav süreci boyunca uygulanmıştı. Önceki hafta sonu saat 18.00'da sona eren sınavın ardından sokağa çıkma yasağı kalkmış ve rutin hayata geri dönülmüştü.Sağlık Bakanlığı'nın öncülük ettiği Bilim Kurulu toplantıları ile gündeme getirilen sokağa çıkma yasağı tedbirleri, karar merci olan Bakanlar Kurulu tarafından ele alınıyor. Peki, İçişleri Bakanlığı'nın uygulayıcı olduğu sokağa çıkma yasağı hafta sonu uygulanacak mı?
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HAFTA SONU (4-5 TEMMUZ) SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
Bilim Kurulu tavsiyelerinin Bakanlar Kurulunda değerlendirildiği sokağa çıkma yasağı hususu, salgın riskini azaltma noktasında büyük önem arz ediyor. Gelecek hafta sonu için sokağa çıkma yasağı hususunda herhangi bir açıklama yer almazken, yasağın tamamıyla olumsuz durumu önlemek için alındığı biliniyor. Bu noktada çarşamba günü gerçekleştirilmesi beklenen Bilim Kurulu toplantısı ve kabine toplantısına verilecek tavsiyeler, 4-5 Temmuz sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı konusunda belirleyici olacak. Ancak, önceki gün gerçekleşen kabine toplantısı kararları arasında sokağa çıkma yasağına yönelik herhangi bir bilgi yer almadı.
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Diğer taraftan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önceki akşam vaka sayılarını açıklarken, "Vaka sayılarını azaltmada yeterince hızlı, mücadelede tam tedbirli değiliz. Yaz, rehavete neden olmamalı" değerlendirmesinde bulundu.
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VİRÜSÜN EN SEVDİĞİ ŞEY HAPŞIRIK
PROF. DR. DERYA ULUDÜZ (Cerrahpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı öğretim üyesi): Hapşırmak aslında burnumuzu temizlemek için kullanılan bir refleks mekanizmadır. Toz, polen veya koronavirüs gibi yabancı bir madde solunum yollarınıza giriş yaptığında burnunuz bundan rahatsızlık duyabilir, kaşınabilir. Böyle durumlarda vücudunuz burnu temizlemek için hapşırmanızı sağlar. Yabancı partikül girdiğinde burundaki hassas koku alma kabiliyetine sahip hücreler olan tüyler uyarılır. Bu tüysü hücreler, beyninizin derin bölgesi medullada ‘hapşırma merkezine’ elektrik sinyali göndererek burnun kendini temizlemesi gerektiğini söyler. Beynin hapşırma zamanının geldiğini anlatan bir sinyal göndermesiyle vücudumuz kendini yaklaşan kasılmaya hazırlar. Çoğu zaman gözler istemsiz kapatılır, dil damağımıza doğru hareket eder ve kaslar hapşırmak için kasılır. Bütün bu süreç sadece birkaç saniye içinde gerçekleşir ve burnumuzu büyük bir itim gücü ile zorlar. Hapşırık, bünyesinde birçok mikrop barındırabilir ve bu mikroplar solunum yolu hastalıklarının bulaşmasına sebep olur.
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Hapşırırken gözleri kapatmak vücudunuzun oluşturduğu doğal bir reflekstir. İnsanların yüzde 35’i parlak ışığa maruz kalınca da hapşırır. Bu durum ‘ışığa karşı hapşırık refleksi’ olarak bilinir. Işık sinyalleri beyninizin derinliklerinde ‘hapşırma merkezine’ gider. Ve bu sinyaller ışık çok parlak ve şiddetliyse kritik bir eşik değere ulaştıklarında hapşırma refleksini tetikler.
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Sokağa çıkma yasağı uygulamasının Kurban Bayramı'nda da yapılıp yapılmayacağı araştırılıyor. Kurban Bayramı 2020 yılında 31 Temmuz'da başlıyor. Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı sorusu ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Önümüzdeki haftalardaki vakaların seyri, salgının seyri bu anlamda belirleyici olacak. Bilim Kurulu'nda gündeme gelmediği için net bir şey söylemem doğru olmaz. Kurban Bayramı'nda kısıtlılık olabileceğini şimdiden söylemem zor ama kısıtlılığın Ramazan Bayramı'ndaki gibi olmayacağı kanaatindeyim.’ dedi. İşte açıklamanın tamamı...
KURBAN BAYRAMI’NDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?
24 Haziran’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "Kurban Bayramı'na ilişkin bir öngörünüz var mı?" sorusuna cevap verirken de bu konuya ilişkin bir rehberin yayınlandığını anımsattı. Bilim Kurulu'nda Kurban Bayramı'nda kısıtlılık olmasıyla ilgili herhangi bir konunun gündeme gelmediğini bildiren Koca, şunları kaydetti:
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"Zannediyorum 1 aydan fazla bir zaman dilimi var. Önümüzdeki haftalardaki vakaların seyri, salgının seyri bu anlamda belirleyici olacak. Bilim Kurulu'nda gündeme gelmediği için net bir şey söylemem doğru olmaz. Kurban Bayramı'nda kısıtlılık olabileceğini şimdiden söylemem zor ama kısıtlılığın Ramazan Bayramı'ndaki gibi olmayacağı kanaatindeyim. Bilim Kurulu'nun gündemine gelir. Kararı verecek olan Bakanlar Kurulu ve Cumhurbaşkanımızın bu noktadaki iradesi."