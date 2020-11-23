Sokağa çıkma yasağı son dakika haberi: Bu hafta sonu (28-29 Kasım) sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Bu hafta sokağa çıkma kısıtlamasının olup olmadığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada "Hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde saat 10 ve 20 arası dışında sokak kısıtlaması uygulanacak." dedi. Yeni tedbirler kapsamında, 21 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'den 22 Kasım Pazar günü saat 10.00'a kadar, 22 Kasım Pazar günü saat 20.00'den 23 Kasım Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Sokağa çıkma kısıtlaması 28-29 Kasım tarihlerinde de aynı saatlerde geçerli olacak. İşte, ayrıntılar.