Sokağa çıkma yasağı son dakika haberi: Bu hafta sonu (28-29 Kasım) sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Sokağa çıkma yasağı son dakika gelişmeler ile takip ediliyor. Türkiye'nin koronavirüs salgınında artan vaka sayısını düşürmeye yönelik uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması geçtiğimiz hafta sonu 81 ilde gerçekleşti. İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye göre, korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması hafta sonları saat 10.00-20.00 dışında ülke genelinde uygulanacak. Peki, bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte, 28-29 Kasım sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili ayrıntılı bilgiler.
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Bu hafta sokağa çıkma kısıtlamasının olup olmadığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada "Hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde saat 10 ve 20 arası dışında sokak kısıtlaması uygulanacak." dedi. Yeni tedbirler kapsamında, 21 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'den 22 Kasım Pazar günü saat 10.00'a kadar, 22 Kasım Pazar günü saat 20.00'den 23 Kasım Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Sokağa çıkma kısıtlaması 28-29 Kasım tarihlerinde de aynı saatlerde geçerli olacak. İşte, ayrıntılar.
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HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ SAATLERDE OLACAK?
İçişleri Bakanlığının genelgesiyle, yeni bir karar alınıncaya kadar, hafta sonları saat 10.00-20.00 dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri, bu kısıtlamadan muaf tutulacak.
Bu akşam saat 20.00'den 23 Kasım Pazartesi günü saat 05.00'e kadar yeniden sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
Bu tarihlerden sonraki hafta sonlarında da uygulama, yeni bir karar alınıncaya kadar belirtildiği şekilde devam edecek.
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Ayrıca tüm illerde 65 yaş ve üzeri kişiler gün içerisinde 10.00-13.00 saatlerinde, 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler ise gün içerisinde 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek.
İş yerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma, SGK kaydı gibi belgeleri ibraz eden çalışanlar, bu uygulamadan muaf tutulacak.
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9 bin 583 kişiye adli ya da idari işlem yapıldı
İçişleri Bakanlığı, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 9 bin 583 kişiye adli ya da idari işlem yapıldığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, mart ayında Türkiye'yi etkisi altına alan Kovid-19 salgınının seyrinde son günlerde tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de artış olduğunun görüldüğü belirtildi.
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Geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda hafta sonu belli saatlerde sokağa çıkma kısıtlaması uygulamaya başlandığının hatırlatıldığı açıklamada, kısıtlama kararına vatandaşların büyük oranda uyum sağladığı vurgulandı.