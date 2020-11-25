Sokağa çıkma yasağı son dakika gelişmeleri: 28-29 Kasım hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, olacak mı? Bakan Koca'dan açıklama

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Koca şunları söyledi,



Geçen hafta sonu başladı kısıtlamalar. Ortalama 2 hafta içerisinde sonucu değerlendirmek mümkün olur. Dolayısıyla şu an değerlendirmek için erken. Önümüzdeki hafta bu kısıtlamaların pandeminin seyrini nasıl etkilediğini görmüş olacağız. Ona göre de ilave tedbir alınıp alınmaması gerektiği öneri olarak sunulmuş olacak.



'Biz hafta sonu 20 ile sabah 10 arası sokağa çıkma yasağı olacak' demiş olsaydık aynı algı olmazdı. Ama aslında olan buydu. Bu, gerektiğinde daha da genişletilebilir. Gelecek hafta Bilim Kurulu'nda zaten değerlendirmiş olacağız. Önemli olan vatandaşımızın bireysel olarak hassasiyetle uymaları gerektiğidir. Zorunlu olmadıkça, evden mümkün mertebe çıkmamalıyız. Ev ortamında bulaşların çok yoğun olduğunu biliyoruz.