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HaberlerGündem HaberleriSokağa çıkma yasağı saat kaçta ne zaman bitecek? 21-22 Kasım hafta sonu sokağa çıkma yasağı bugün var mı? 20 yaş altı 65 yaş üstü kısıtlama ayrıntıları
GeriGündem Sokağa çıkma yasağı saat kaçta ne zaman bitecek? 21-22 Kasım hafta sonu sokağa çıkma yasağı bugün var mı? 20 yaş altı 65 yaş üstü kısıtlama ayrıntıları
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Haber Giriş: 22 Kasım 2020 - 01:39 | 

Sokağa çıkma yasağı saat kaçta ne zaman bitecek? 21-22 Kasım hafta sonu sokağa çıkma yasağı bugün var mı? 20 yaş altı 65 yaş üstü kısıtlama ayrıntıları

Sokağa çıkma yasağı koronavirüs önlemleriyle cumartesi akşamı başladı. Son dakika gelişmeler ile takip edilen sokağa çıkma yasağı kapsamında 'yarın sokağa çıkma yasağı kaçta bitecek' sorusu merak edilen konular arasında yer aldı. Cumahurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan karar doğrultusunda koronavirüs tedbirleri 20 Kasım Cuma akşamı saat 20.00 itibarıyla ülke genelinde başladı. Koronavirüs önlemlerinin başlamasıyla beraber "Sokağa çıkma kısıtlaması ne kadar sürecek? sorusu ve sokağa çıkma yasağı ve saat sınırlamaları konusunda 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların saat kaçta dışarı çıkabileceği de merak edilen diğer bir konu oldu. Sokağa çıkma yasağı cumartesi günü genelgede açıklanan saatte başladı. 21 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'den 22 Kasım Pazar günü saat 10.00'a kadar, 22 Kasım Pazar günü saat 20.00'den 23 Kasım Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. İşte, 21-22 Kasım hafta sonu sokağa çıkma yasağı saat bilgisi ile ilgili merak edilen tüm maddeler....

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Sokağa çıkma yasağı, Türkiye'nin koronavirüs önlemleri kapsamında yeniden gündeme geldi. Tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlaması bugün başladı. Buna göre, tüm illerde bugünden itibaren 65 yaş ve üzeri kişiler 10.00-13.00, 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler ise 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek. Bu kişiler, belirtilen saatler dışında sokağa çıkamayacak. Çalışanlar, iş yerleriyle illiyetlerini gösteren çalışma, SGK kaydı gibi belgeleri ibraz etmeleri halinde kısıtlamadan muaf olacak. İşte, sokağa çıkma yasağının detayları

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ SAATLERDE OLACAK?

Ayrıca hafta sonları tüm kesimler sadece 10.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. Bu saatler dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Üretim, imalat ve tedarik zincirindeki kurum ve kuruluşlar kısıtlamadan muaf olacak ve hizmet vermeye devam edecek.

Bu doğrultuda 21 Kasım Cumartesi saat 20.00'den 22 Kasım Pazar günü saat 10.00'a kadar, 22 Kasım saat 20.00'den 23 Kasım Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonlarında da uygulama bu şekilde sürecek.

Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı süreler içerisinde vatandaşların özel araçlarıyla şehir içi ya da şehirler arası seyahate çıkmamaları esas olacak.

Vatandaşların yoğun bulunduğu/bulunabileceği cadde, sokaklar, ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma durakları gibi alanlarda uygulanan sigara içme yasağı, İl ve İlçe Umumi Hıfzıssıhha kurullarınca genişletilebilecek.

İl Umumi Hıfzıssıhha kurullarınca, yerel yönetimler tarafından şehir içi toplu ulaşım araçlarındaki yoğunluğu azaltacak, seferlerdeki seyrekleşmeyi sağlayacak şekilde başta sefer sayılarının artırılması olmak üzere her türlü tedbirin alınması sağlanacak.

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İçişleri Bakanlığınca valiliklere gönderilen genelgeye göre, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye yönelik yeni tedbirler 20 Kasım Cuma saat 20.00'den geçerli olacak şekilde uygulanacak.

3Çocuklarını kreş ya da bakıcıya bırakmak zorunda olan ebeveynlerin çocuklar için getirilen kısıtlama saatlerinde çocuklarını getirip götürmesi mümkün müdür
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Çocuklarını kreş ya da bakıcıya bırakmak zorunda olan ebeveynlerin çocuklar için getirilen kısıtlama saatlerinde çocuklarını getirip götürmesi mümkün müdür?

29.05.2020 tarih ve 8483 sayılı genelge çerçevesinde sokağa çıkma kısıtlamasına tabi çocuklar ve gençler ihtiyaca göre bakıcıya, aile büyüklerine, kreş̧ veya gündüz bakımevlerine gidebilmesi ve kısıtlama getirilen saat dilimleri içerisinde veli/vasilerinin nezaretinde yolculuk yapabilmesi mümkün olacak.

465 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ
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65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

Tüm illerde 65 yaş ve üzeri kişiler gün içerisinde 10.00-13.00 saatlerinde sokağa çıkabilecekler.

520 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ
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20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler ise gün içerisinde 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek. Bu saatler dışında belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak.

665 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın şehirlerarası seyahatlerinde izin belgesi gerekli midir
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65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın şehirlerarası seyahatlerinde izin belgesi gerekli midir?

65 yaş ve üzeri vatandaşlar 20.05.2020 tarih ve 8206 sayılı genelge çerçevesinde ancak seyahat izin belgesi almaları koşuluyla şehirlerarası seyahat edebilecek olup her türlü şehirlerarası toplu ulaşım aracına (uçak, otobüs, tren, vapur vb.) ilişkin bilet satış sürecinde seyahat izin belgesinin alınmış olması şartı aranacaktır.

765 yaş ve üzerindeki sağlık çalışanları (doktor, diş hekimi, eczacı vb.), seçimle göreve gelenler (belediye başkanı, muhtar vb.), avukat, akademisyen, veteriner, serbest muhasebeci-mali müşavir gibi meslek gruplarının mensupları bu yaş grubu için getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına tabi midir
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65 yaş ve üzerindeki sağlık çalışanları (doktor, diş hekimi, eczacı vb.), seçimle göreve gelenler (belediye başkanı, muhtar vb.), avukat, akademisyen, veteriner, serbest muhasebeci-mali müşavir gibi meslek gruplarının mensupları bu yaş grubu için getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına tabi midir?

Genelge ile gün içerisinde 10:00 ile 13:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek 65 yaş ve üzeri vatandaşlardan iş yerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz edenler istisna tutulduğundan yukarıda adı geçen meslekleri icra eden 65 yaş ve üzeri vatandaşlar kısıtlamadan muaftır.

820 yaş altı genç ve çocuklar şehir içi veya şehirlerarası yolculuğu nasıl yapacaklar
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20 yaş altı genç ve çocuklar şehir içi veya şehirlerarası yolculuğu nasıl yapacaklar?

20 yaş altı gençler ve çocuklarımız 30.05.2020 tarih ve 8558 sayılı Genelgemizde belirlenen çerçeve içerisinde yanlarında veli/vasisinin bulunması şartı ile herhangi bir belge aranmaksızın şehir içi ve şehirlerarası yolculuk yapabileceklerdir.

9KPSS, Kariyer Mesleklerin Giriş Sınavları, TOEFL, IELTS gibi ülke genelinde düzenlenen sınavlara girecek kişiler sokağa çıkma kısıtlamasından istisna mıdır
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KPSS, Kariyer Mesleklerin Giriş Sınavları, TOEFL, IELTS gibi ülke genelinde düzenlenen sınavlara girecek kişiler sokağa çıkma kısıtlamasından istisna mıdır?

Genelge ile KPSS ve diğer merkezi sınavlara katılacağını belgeleyenler ile refakatçilerinin kısıtlamadan muaf oldukları belirlendiğinden bu sınavlara girecek her yaş grubundaki kişiler sokağa çıkma saat kısıtlamasına tabi olmayacaklar.

10Hastanelerde (özel hastaneler dahil) bulunan yeme-içme mekanları (kantinler, kafe vb.) Genelge kapsamında yeme-içme yerleri için getirilen kısıtlamalara tabi midir
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Hastanelerde (özel hastaneler dahil) bulunan yeme-içme mekanları (kantinler, kafe vb.) Genelge kapsamında yeme-içme yerleri için getirilen kısıtlamalara tabi midir?

Hastanelerde bulunan yeme-içme mekânları (kantinler, kafe vb.) genelge kapsamında yeme-içme yerleri için getirilen kısıtlamalara (çalışma saatleri, servis yöntemi vb.) doğrudan tabi değildir. Hastanelerde bulunan yeme-içme yerlerinin çalışma usul ve esasları hastane yönetimlerinin vereceği karar doğrultusunda belirlenecektir.

11Lokanta ve restoranlara yönelik getirilen kısıtlamalara oteller ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranlar tabi midir
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Lokanta ve restoranlara yönelik getirilen kısıtlamalara oteller ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranlar tabi midir?

Oteller ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranlar sadece konaklama yapan müşterilerine yönelik yemek hizmeti verebilecek olup diğer lokanta veya restoranlara yönelik getirilen kısıtlamalara tabi değildir. Ancak oteller ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranlar dışarıya paket servisi yoluyla satış yapamazlar.

Havaalanları içerisindeki lokanta ve restoranlar Genelgede getirilen kısıtlamalardan muaf mıdır?

Havaalanları içerisindeki yeme içme mekanları (lokanta, restoran, kafe vb.) sadece yolculara ve ulaştırma sektöründe çalışanlara hizmet vermek koşuluyla Genelge kapsamında yeme-içme yerleri için getirilen kısıtlamalara tabi değildir.

12Tekel büfeleri marketler için getirilen çalışma saati kısıtlamasına tabi midir
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Tekel büfeleri marketler için getirilen çalışma saati kısıtlamasına tabi midir?

Tekel büfeleri, genelgenin 1'inci maddesi kapsamında marketler için getirilen çalışma saati kısıtlamalarına (saat 10:00-20:00 arası çalışabilme) tabidir.

13Pastaneler ile simit, börek, poğaça vb. ürünleri üreten ve satan iş yerleri saat 10.00’dan önce satış yapabilir mi
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Pastaneler ile simit, börek, poğaça vb. ürünleri üreten ve satan iş yerleri saat 10.00’dan önce satış yapabilir mi?

Pastaneler ile simit, börek, poğaça vb. ürünleri üreten ve satan işyerleri sadece bu ürünlerin satışını sabah 08:00-10:00 saatleri arasında gel-al şeklinde yapabilirler.

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İçişleri Bakanlığı'nca Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda yeni Kovid-19 tedbirlerinin uygulanması için valiliklere gönderilen genelgede, salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerileri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda birçok tedbirin uygulamaya alındığı anımsatıldı.

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Kovid-19'un yayılımı ve bulaşmasında son dönemlerde tüm ülkelerde artış yaşandığına, özellikle Avrupa kıtasında salgının seyrinde ciddi yükseliş görülmesi nedeniyle yeni tedbirlerin alındığına işaret edilen genelgede, Türkiye'de de kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemlerin belirlendiği vurgulandı.

Yeni tedbirler cuma günü saat 20.00'den itibaren geçerli olacak

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İş yerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma, SGK kaydı gibi belgeleri ibraz eden çalışanlar ise bu uygulamadan istisna tutulacak. Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları saat 10.00- ­20.00 dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaf tutulacak. Bu doğrultuda ilk uygulama olarak 21 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'den 22 Kasım Pazar günü saat 10.00'a kadar, 22 Kasım Pazar günü saat 20.00'den 23 Kasım Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Bu tarihlerden sonraki hafta sonlarında da uygulama, yeni bir karar alınıncaya kadar, belirtildiği şekilde devam edecek.

17SİGARA İÇME YASAĞI UYGULAMASI GENİŞLETİLEBİLECEK
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SİGARA İÇME YASAĞI UYGULAMASI GENİŞLETİLEBİLECEK

Genelgeye göre, 11 Kasım 2020 tarihli genelgede belirtilen "vatandaşların yoğun olarak bulunduğu/bulunabileceği cadde sokaklar, ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma durakları gibi alanlarda/bölgelerde sigara içme yasağı" getirilmesi uygulaması İl ve İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca genişletilebilecek.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca, yerel yönetimler tarafından şehir içi toplu ulaşım araçlarındaki yoğunluğu azaltacak, seferlerdeki seyrekleşmeyi sağlayacak şekilde başta sefer sayılarının artırılması olmak üzere her türlü tedbirin alınması sağlanacak.

18DÜĞÜN VE NİKAH TÖRENLERİ
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DÜĞÜN VE NİKAH TÖRENLERİ

2 Eylül tarihinde yayımlanan genelgedeki düğünler ve nikah merasimleri ile ilgili getirilen esaslar çerçevesinde, nikah törenleri/merasimleri, maske, mesafe, temizlik kurallarına uyulması, asgari düzeyde katılım ve her nikah töreni arasına en az 20 dakika süre şartıyla gerçekleştirilecek.

Düğünlerin oturma düzeni, maske, mesafe ve temizlik kuralları ile nikah merasimi şeklinde en fazla bir saat süre içerisinde yapılacak.

Ayrıca 30 Temmuz'da yayımlanan genelge çerçevesinde toplu taziye yapılmamasına ilişkin hükümler eksiksiz uygulanacak.

19ÖZEL ARAÇLARI İLE ŞEHİR DIŞINA ÇIKMAK İSTEYENLER İZİN ALACAK
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ÖZEL ARAÇLARI İLE ŞEHİR DIŞINA ÇIKMAK İSTEYENLER İZİN ALACAK

Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı süreler içerisinde vatandaşların özel araçlarıyla şehir içi ya da şehirler arası seyahate çıkmamalarının esas olduğu vurgulanan genelgeye göre, İçişleri Bakanlığına ait "e-Başvuru" ve "Alo 199" sistemleri üzerinden ya da valilik/kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebilecekler ise şöyle:

"Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan, kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi), bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler), askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen, özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan, ceza infaz kurumlarından salıverilen."

Alınan kararlara uymayanlar hakkında adli ve idari işlem yapılacak Genelgede, vali ve kaymakamlar başta olmak üzere tüm kamu görevlilerinin salgınla mücadelede alınan tedbirlere uyulması konusunda toplumsal duyarlılığı artırıcı faaliyetlere ağırlık vermeleri ve bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da fedakarlık yapılmaya devam edilmesinin, bu sürecin üstesinden gelinmesi ve sağlıklı günlere tekrar kavuşulması açısından hayati önem taşıdığı vurgulandı.

Ayrıca Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri doğrultusunda İl ve İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararlarının ivedilikle alınması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem yapılması ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması istendi.

20KİMLER YASAKTAN MUAF OLACAK
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KİMLER YASAKTAN MUAF OLACAK?

Açık olacak iş yeri, işletme ve kurumlar

Sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla açık olacak iş yeri, işletme ve kurumlar şöyle:

"İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri, zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, kara yolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, acil çağrı merkezleri, AFAD birimleri, ­afetle ilgili çalışma yürüten kurum/kuruluşlar,

Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT vb), doğal gaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğal gaz çevrim santralleri gibi), yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dahil) ve lojistiğini yapan firmalar, oteller ve konaklama yerleri, sağlık hizmetlerinin kapasitesini artırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. faaliyetleri yürüten işletme/firmalar

hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri, üretim ve imalat tesisleri, gazete, radyo ve televizyon kuruluşları, gazete basım matbaaları ve gazete dağıtıcıları, valilikler/kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50 bin nüfusa bir ve il sınırları içinden geçen şehirlerarası kara yolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 kilometre için bir olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi (Bu madde kapsamında açık olacak akaryakıt istasyonları ile lastik tamircileri kura yöntemiyle belirlenecek), sebze, meyve toptancı halleri."

İstisna kapsamında olan kişiler

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, açık olacak iş yeri, işletme ve kurumlarda" yönetici, görevli veya çalışanlar, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (özel güvenlik görevlileri dahil) ile acil çağrı merkezleri, Vefa Sosyal Destek birimleri, Kızılay, AFAD’da ve afet kapsamında faaliyet yürütenler, görev alanlar kısıtlamadan istisna tutulacak.

O¨SYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacağını belgeleyenler (bu kişilerin yanlarında bulunan es¸, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi) ile sınav görevlileri, cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar kısıtlamalardan muaf olacak.

İstisna kapsamında olacak diğer kişiler ise şöyle:

"Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon gibi kesintiye uğramaması gereken iletim ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar, ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar, yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri gibi sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanları, üretim ve imalat tesislerinde çalışanlar, küçükbaş ve büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetini yürütenler, servis hizmeti vermek üzere dışarıda olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis çalışanları, iş yerlerinin kapalı olduğu saatlerde/günlerde sürekli olarak iş yerlerini bekleyenler belediyelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, ilaçlama, itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere hafta sonu çalışacak personel, zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılaya yapılacak kan ve plazma bağışları dahil), Yurt, pansiyon, şantiye gibi toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı temel ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar, iş sağlığı ve güvenliği nedeniyle is¸ yerlerinden ayrılmaları riskli olan çalışanlar (iş yeri hekimi gibi), veteriner hekimler, otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi 'özel gereksinimi' olanlar ile bunların veli/vasi veya refakatçileri.

2165 yaş üstü ve 20 yaş altı cuma namazına gidebilecek
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65 yaş üstü ve 20 yaş altı cuma namazına gidebilecek

Azınlık cemaatlerinin 65 yaş ve üzeri din adamlarının bu yaş grupları için kısıtlama öngörülen saatlerde dini vecibeleri yerine getirmelerinde herhangi bir kısıtlama bulunmadığı belirtilerek, 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşların kısıtlama süresinde Cuma namazına gidip gidemeyeceğiyle ilgili, "Belirtilen yaş gruplarında yer alan vatandaşlarımızdan Cuma namazı kılmak isteyenler için İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca; 65 yaş ve üzeri büyüklerimizin sokağa çıkma saati Cuma namazı bitimine kadar uzatılabilecek, 20 yaş altındaki gençlerimizin sokağa çıkış saati ise Cuma namazına gidebilecekleri şekilde öne alınabilecektir" denildi.

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30 Nisan 2020 tarihli genelge kapsamında oluşturulan hayvan besleme grubu üyeleri ile sokak hayvanlarını besleyecek olanlar, bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, sulaması, işlenmesi, ilaçlaması, hasadı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar, ikametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkanlar, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan saatler içerisinde evlere paket servis hizmetinde görevli olanlar, mahkeme kararı çerçevesinde çocukları ile şahsi münasebet tesis edecekler (mahkeme kararını ibraz etmeleri şartıyla), seyircisiz oynanabilecek spor müsabakalarındaki sporcu, yönetici ve diğer görevliler, şehirlerarası toplu ulaşım araçlarında (uçak, otobüs, tren, gemi gibi) görevli olanlar ile bu toplu ulaşım araçlarıyla seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu ibraz ederek belgeleyenler, şehir içi toplu ulaşım araçlarının (metrobüs, metro, otobüs, dolmuş, taksi gibi) sürücü ve görevlileri."

23THY: Sokağa çıkma kısıtlamasının olacağı saatlerde yolcular uçuş belgeleri ile havalimanına gelebilecekler
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THY: Sokağa çıkma kısıtlamasının olacağı saatlerde yolcular uçuş belgeleri ile havalimanına gelebilecekler

THY'den yapılan açıklamada, "Hafta sonları, sokağa çıkmanın kısıtlandığı saatlerde uçuşu olan misafirlerimiz uçuş belgeleri ile havalimanı ulaşımlarını gerçekleştirebilirler." denildi.

Türk Hava Yolları (THY), hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının olacağı saatlerde yolcuların uçuş belgeleri ile havalimanına gelebileceklerini bildirdi.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında hafta sonları 10.00-20.00 saatleri dışında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle hava yolcularının seyahat durumlarına ilişkin Twitter'dan açıklama yaptı.

Üstün, THY olarak güvenli seyahat standartları ile yolcuları ağırlamaya devam edeceklerini belirterek, "Hafta sonları, sokağa çıkmanın kısıtlandığı saatlerde uçuşu olan misafirlerimiz uçuş belgeleri ile havalimanı ulaşımlarını gerçekleştirebilirler." ifadelerini kullandı.

24Pegasus: Sokağa çıkma kısıtlamasından uçuşu olan yolcular muaf tutulacak
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Pegasus: Sokağa çıkma kısıtlamasından uçuşu olan yolcular muaf tutulacak

Pegasus Hava Yolları, hafta sonları 10.00-20.00 saatleri dışında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasından, uçuşu olan yolcuların muaf tutulacağını bildirdi.

Pagasus Hava Yollarına ait Twitter hesabından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında hafta sonları 10.00-20.00 saatleri dışında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yolcuların seyahat durumuna ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "20 Kasım 2020 tarihinden itibaren hafta sonları saat 10.00 ile 20.00 dışında uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasından, uçuşu olan misafirlerimiz muaftır. Misafirlerimiz mobil uçuş kartı, bilet görüntüsü gibi uçuşu olduğuna dair bir belge ibraz ederek seyahate katılabilirler." denildi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yeni bir uyarı paylaştı. Koca, "Değerli büyüklerimiz. 10.00-13.00 arası evde olmak yerine, dışarıda olmayı tercih etmişseniz, kurallara eskisiyle kıyaslanmayacak kadar çok dikkat edin. Dışarıda 3 saat yerine, daha az zaman geçirirseniz bu sizin için daha iyi. (Büyüklerimize telefon edelim, mesaj yerini bulsun.) açıklamasını yaptı.

26İstanbul
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İstanbul

İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında alınan yeni tedbirler hayata geçirildi.

Kentte alışveriş merkezleri, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri saat 20.00 itibarıyla kapandı. AVM içindekiler dahil restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme ­içme yerleri de saat 20.00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş alıyor.

Öte yandan, sinema salonları da 20.00 itibarıyla yıl sonuna kadar kapatıldı. Kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve çay bahçeleri ile halı sahaların faaliyetleri de yeni bir karar alınıncaya dek durduruldu.

İstanbul'da yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında saat 20.00'de başlayan uygulamalara birçok işletmenin uyduğu gözlendi.

Paket servis hizmeti olmayan esnaf dükkanını kapattı

Anadolu ve Avrupa yakasındaki bazı lokanta ve restoranların işletmecileri uygulama başlamadan önce dükkandaki müşterileri uyardı. Uygulamanın başlamasıyla birçok işletmede sandalyeler ters çevrildi. Paket servis hizmeti olmayan esnaf ise saat 20.00 itibarıyla dükkanını kapattı.

Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri, işletme sahiplerini yeni tedbirlere uymaları konusunda ikaz etti.

Silivri'de bazı lokantaların camına paket servis yapıldığına dair yazılar asılırken sahildeki çay bahçelerinin de kapandığı gözlendi.

Üsküdar'da ise İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Baykara'nın da katılımıyla iş yerlerinde denetimler yapıldı. Yeni tedbirlere uymayan işletmelere cezai işlem uygulandı.

Fatih'te de Millet Caddesi'ndeki lokantaların bir bölümü kapanırken bazıları da paket servisi hizmetine başladı.

27Ankara
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Ankara

Başkentte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan yeni tedbirler hayata geçirildi.

Bu kapsamda, kentin farklı noktalarında hizmet veren alışveriş merkezleri (AVM), berber, kuaför, güzellik merkezi ve marketler kapandı.

Restoran ve lokantalar ise masa ve sandalyelerini toplayarak, saat 20.00'den sonra sadece paket servis veya "gel­-al" şeklinde hizmet verecek.

Bugün saat 20.00 itibarıyla sinema salonları yıl sonuna kadar kapatılırken, kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve çay bahçeleri ile halı sahalar ise ikinci bir emre kadar kapandı.

Öte yandan polis ve zabıta ekiplerince kent genelinde denetimler sürdürülürken, kısıtlamalar başlamadan önce de işletme sahipleri uyarıldı.

Bursa ve çevre illerde tedbirler uygulanmaya başlandı

Bursa, Çanakkale, Bilecik, Balıkesir, Eskişehir, Yalova ve Kütahya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanacak kısıtlamalar hayata geçirildi.

İçişleri Bakanlığının, Kovid-19 ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında uygulanacak tedbirler, bugün saat 20.00'de başladı.

Bursa'da tedbirler kapsamında alışveriş merkezleri ile restoran, lokanta, kafe gibi yerler ile pastane ve kahvehaneler saat 20.00'de kapatıldı.

Eskişehir'de ise salgın kapsamında alınan tedbirler dolayısıyla normal saatlerinden erken kapanan işletmeler, görevli personelin temizliklerinin ardından mekanları kapattı.

Polis ekipleri kentin işlek caddelerinde güvenlik önlemi aldı.

Çanakkale'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında kordon boyundaki kafeler kısıtlamanın başladığı saatte kapandı.

Kafe restoran işletmeciliği yapan Reşat Tosun, işletmelerin tedbirler kapsamında erken kapandığını söyledi.

Bu sayede virüsün temizlenmesini ümit ettiklerini belirten Tosun, "İnşallah alınan önlemler ile salgın sona erer. Çünkü burada çok sayıda insan ekmek yiyor. Tabii ki yasaklara ve tedbirlere uyacağız. Bizde bu nedenle iş yerimizi saat 20.00 itibariyle kapattık. Müşterilerimiz de zaten durumdan haberdardı. Tek ümidimiz bu salgından bir an önce kurtulmak." dedi.

Bilecik, Yalova, Balıkesir ve Kütahya'da da alışveriş merkezi, market, restoran, kafe, berber, kuaför ve güzellik merkezleri gibi mekanlar kapandı.

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Samsun

Samsun'da genelgeye göre kısıtlamanın başlamasıyla polis ve zabıta ekipleri, kapsamdaki iş yerlerinin bulunduğu cadde ve sokaklarda kontrol yaptı.

Berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin saat 20.00 itibarıyla kapandığı kentte lokanta ve kafeler, sadece paket servisi yaptı.

Kısıtlama başlamadan önce masa ve sandalyeler servis verilmeyecek hale getirildi.

Çankırı

Çankırı'da iş yerlerinin bulunduğu cadde ve sokaklarda polis ve zabıta kontrol yaptı.

Market, berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin saat 20.00 itibarıyla kapandığı kentte yeme içme yerleri, sadece telefonla ya da online sipariş aldı.

Kentte restoran sahibi Aydın Kaya, AA muhabirine, alınan önlemlere uyulmasının önemine vurgu yaptı.

Vatandaşların maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyması gerektiğinin altını çizen Kaya, "Alınan tedbirler umarım yeterli olur. Kurallara uyulması hepimiz için önemli. Biz de bu süreçte paket servisine girdik." dedi.

Amasya

Amasya'da İçişleri Bakanlığının, Kovid-19 ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında uygulanacak tedbirler, saat 20.00 itibarıyla başladı.

Amasya'da alışveriş merkezleri, berber, kuaför ve marketlerdeki esnaf, kepengi indirdi, restoran ve lokantalar ise paket servis hizmetine başladı. Esnaf, iş yerleri önündeki masa ve sandalyeleri topladı.

Kent genelinde önlem alan polis ekipleri, kapatılması gereken iş yerlerinde denetim yaptı. İşletmelerin kapanmasıyla birlikte meydan ve sokaklardaki insan hareketliliğinin azaldığı görüldü.

Sinop

Sinop'ta saat 20.00'de vatandaşların yoğun olarak kullandığı Sakarya Caddesi, Barış Manço Parkı ve Bülent Ecevit Caddesi'ndeki tüm restoranlar masa sandalyelerini topladı

Kuryeler, restoranlardan paketlenen yemek siparişlerini müşterilere ulaştırdı.

Polis ve zabıta ekipleri bölgede denetleme gerçekleştirdi.

Kastamonu

Kastamonu'da saat 20.00 itibarıyla alışveriş merkezleri, berber, kuaför ve marketlerdeki esnaf kepengi indirdi, restoran ve lokantalar ise paket servis hizmetine başladı.

Polis ve zabıta ekipleri kısıtlama kapsamındaki iş yerlerinin bulunduğu cadde ve sokaklarda kontrol yaptı.

Kentin en işlek meydanlarından Cumhuriyet ve Nasrullah meydanlarında insan hareketliliğinin azaldığı görüldü.

Konya

Konya'da da alışveriş merkezleri, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri saat 20.00 itibarıyla kapandı.

Kentteki bir alışveriş merkezinde vatandaşlar, saat 20.00 öncesinde AVM'den ayrıldı.

Kısıtlamayla paket servise geçecek mekanlara afiş asıldığı görüldü.

Aksaray

Aksaray'da da genelge kapsamında kentteki alışveriş merkezi ile restoran, lokanta, kafe ve kahvehaneler saat 20.00'de kepenk kapattı.

İşletmelerin kapanmasıyla meydan ve sokanlardaki insan yoğunluğunun azaldığı görüldü.

Karaman

Karaman'da Kovid-19 ile mücadele kapsamında uygulanmaya başlanan kısıtlamalara genelde uyulduğu gözlendi.

İşletmelerin ve vatandaşların yoğun bulunduğu Aktekke Kent Meydanı, İstasyon ve İsmet Paşa Caddesi'nde ise kalabalıklar kısıtlama çerçevesinde azaldı.

Polis ekipleri, kepenk kapatmayan bazı esnafı uyararak iş yerlerini kapatmalarını sağladı.

"İnşallah en kısa zamanda bu koronavirüs biter"

Afyonkarahisar'da Kovid-19 ile mücadele kapsamında uygulanmaya başlanan kısıtlamalar nedeniyle meydan ve sokanlardaki insan yoğunluğunun azaldığı görüldü.

Tatlıcı Enver Öney, AA muhabirine, Kovid-19 tedbirleri kapsamında bundan sonra kapanış saatlerinin 20.00 olduğunu söyledi.

Pandemi kurallarına uyulmasının önemine işaret eden Öney, "Kovid-19'dan dolayı herkes gibi biz de esnaf olarak etkileniyoruz. İnşallah en kısa zamanda bu koronavirüs biter." dedi.

Restoran sahibi Tolga Özsoy da bir an önce Kovid-19 salgınından kurtulmak istediklerini belirtti.

Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te tedbirler uygulanmaya başlandı

Gaziantep'te, genelge kapsamında uygulanacak tedbirler, saat 20.00'de başladı. Bu kapsamda, alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri işletmeler kapandı. Polis ekipleri kent genelinde kontrollerini yaparak açık olan işletmeleri uyardı.

Şahinbey ilçesi Yeditepe Mahallesi'nde işletme sahibi Burak Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge doğrultusunda işletmelerini kapattıklarını ve en kısa zamanda salgında kurtulmak istediklerini söyledi.

Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te de kahvehaneler, alışveriş merkezi, market, restoran, berber ve kuaförler saat 20.00 itibarıyla kapandı.

Kayseri

Kayseri'de alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri kapandı.

Kırşehir'de kent merkezindeki Yeraltı Çarşısı, Uzun Çarşı, Terme, Lise ve Atatürk caddeleri başta olmak üzere işlek yerlerde insan hareketliliği azaldı.

Polis ve jandarma ekipleri, sorumluluk bölgelerinde denetim yaptı.

Nevşehir, Niğde, Yozgat, Sivas

Nevşehir'de polis ekipleri, kent merkezinde tedbirlere uymayanları uyardı.

Alışveriş merkezlerinde güvenlik görevlileri müşterilere uyarıda bulunup iş yerlerini boşaltarak ışıkları kapattı.

Kafe işletmecisi İshak Alkan, Kovid-19 ile mücadeleden olumlu sonuçlar alınmasını istediklerini belirterek, "Çalıştığımız süreçte tedbirlere uymak koşuluyla hizmet sunuyoruz. Aşı çalışmalarının başarıyla sonuçlanmasını diliyorum." dedi.

Kentte esnafın karara uyduğu gözlendi.

Niğde'de polis ekipleri, kent merkezinde anonslarla vatandaşları uyardı. İş yerlerinin kapanmasıyla kentte sessizlik hakim oldu.

Yozgat Lokantacılar ve Kahveciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Coşgun, saat 20.00'de faaliyetlerini sonlandırdıklarını, alınan kararlara saygılı olduklarını söyledi.

Esnaf Kürşat Yakışıklı da belirlenen saatlere uymaya çalıştıklarını belirterek, "Lokantamızı kapattık, temizliğimizi yapıyoruz. İnşallah hepimiz için hayırlısı olur. Bir an önce virüsün bitmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Sivas'ta vatandaşlar, kısıtlamaların uygulanmaya konulacağı saat öncesi market, lokanta, restoran, kafe, kuaför gibi iş yerlerinde yoğunluk oluşturdu.

Tedbirler öncesinde alışverişlerini yapanların “maske, sosyal mesafe ve hijyen” kurallarına uydukları görüldü.

Tarihi kent meydanı başta olmak üzere, Atatürk Caddesi ve İnönü Bulvarı’nda kalabalık ve trafik yoğunluğu gözlendi.

Kısıtlamaların hayata geçirildiği saatlerde kentte insan hareketliliği azaldı.

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İzmir

İzmir'de, kısıtlamalara esnafın genelde uyduğu gözlendi.

Bu kapsamda, alışveriş merkezleri, restoran, lokanta, kafe ve kahvehaneler, market, güzellik merkezleri, kuaför ve berberler kapandı.

Genelge gereğince lokanta ve restoranların saat 20.00 itibariyle paket servise başladığı görüldü.

Polis ekipleri genelgenin uygulanması konusunda iş yerlerine uyarılarda bulundu.

İş yeri sahibi Gökmen Bağ, genelgenin açıklanmasının ardından iş yerinde gerekli önlemleri aldığını belirtti.

Genelge uyarınca iş yerine saat 20.00'den itibaren müşteri kabul etmediklerini ve paket servise geçtiklerini ifade eden Bağ, şunları kaydetti:

"Genelgeler yayınlandığı gibi saat 20.00'den sonra paket servisi hizmeti başlattık. Evlere elimizden geldiğinizce hızlı ve hijyenin bir şekilde hizmet vermeye devam ediyoruz. Kısıtlamalardan önce bizim paket servisimiz yoktu. Ancak ekonomik nedenlerden dolayı insanlara hizmet edebilmek adına evde kalıp daha sağlıklı hizmet edebilmek adın onlarından sağlıklarını koruyabilmek ve ihtiyaçlarına cevap vermek için paket uygulamamıza geçtik. İnşallah bu süreçte hem hızlı ve hijyenin şekilde hizmet vereceğiz."

Denizli

İçişleri Bakanlığının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele amacıyla yayınladığı genelgedeki kısıtlamalara Denizli'de genel olarak uyulduğu görüldü.

Genelgeye göre market, berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin saat 20.00 itibariyle kapandığı kentte yeme-içme yerleri, sadece telefonla ya da online sipariş aldı. Kısıtlama başlamadan önce masa ve sandalyelerini kaldıran yeme içme yerlerinde görevliler gelen siparişleri hazırlayıp sahiplerine ulaştırdı.

Vatandaşların yoğun olarak kullandığı 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı ve çevresindeki tüm kafe ve restoranlar masa-sandalyelerini topladı. Kuryeler, restoranlardan paketlenen yemek siparişlerini müşterilere ulaştırdı.

Restoran sahibi Erol Aktürk AA muhabirine yaptığı açıklamada, uygulamayı doğru bulduğunu belirterek, "Tüm tedbirler bizim sağlığımız için. Devletimizin aldığı kararları sonuna kadar uygulayacağız. İnşallah daha güzel sağlıklı günleri hep birlikte göreceğiz." dedi.

Berber Mesut Yurdakul ise kendi sağlıkları için kararları harfiyen uygulayacaklarını kaydetti.

Manisa

Manisa'da da saat 20.00 itibarıyla alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri faaliyetlerini durdurdu.Kentte gıda ürünleri satan işletmeler ise oturma alanlarındaki sandalyeleri toplayarak, paket servise başladı.

Şehzadeler ilçesindeki döner ustası Yusuf Özdemir, alınan kararlara uyarak saat 20.00 itibarıyla dükkanındaki oturma alanındaki sandalyeleri topladığını ve gece 00:00 kadar paket servis hizmeti vereceklerini belirterek, "Bundan sonrası için ne olacağını ilerleyen günlerde göreceğiz. Biz kurallara uyuyoruz. Umarım herkes azami özen gösterir ve bu virüsten kısa sürede kurtuluruz." dedi.

Uşak

Uşak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanmaya başlanan yeni kısıtlamalar hayata geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, işletme sahipleri saat 20.00’da iş yerlerini kapatması konusunda uyarıldı.

Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte birçok iş yerinin kapandığı ve masa sandalyelerini topladığı görüldü.

Öte yandan kısıtlamanın başlamasıyla birlikte polis ekiplerince denetimler sürdürüldü.

Paket servisi için açık olan iş yerleri de tedbirler kapsamında polis ekiplerince uyarıldı.

Aydın

Aydın'da Kovid-19 tedbirlerine ilişkin kafe, restoran, kıraathane gibi yerler saat 20.00 itibariyle kapandı. Polis ekipleri de zaman zaman cadde ve bulvararlarda anons yaparak açık olan işl yerlerinin kapatılması uyarısında bulundu.

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