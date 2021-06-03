Sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? İşte güncel sokağa çıkma yasağı saatleri

Zorunlu Hal Sayılacak Durumlar;



Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,



Kendisi veya eşinin, hastanede tedavi gören birinci derece yakınına ya da kardeşine refakat edecek olan (en fazla 2 kişi),



Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),



ÖSYM tarafından ilan edilen sınavlar ile merkezi düzeyde planlanan sınavlara katılacak olanlar,



Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,



Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,



Ceza infaz kurumlarından salıverilen,



kişilerin zorunlu hali bulunduğu kabul edilecektir.