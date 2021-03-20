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GeriGündem Sokağa çıkma yasağı pazar günü var mı, saat kaçta? 39 ilde uygulanacak... İşte 20-21 Mart yarın sokağa çıkma yasağı olan ve olmayan iller
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Haber Giriş: 20 Mart 2021 - 21:11 | 

Sokağa çıkma yasağı pazar günü var mı, saat kaçta? 39 ilde uygulanacak... İşte 20-21 Mart yarın sokağa çıkma yasağı olan ve olmayan iller

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan ve olmayan iller, cumartesi günü yeniden gündeme geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı vaka sayısı haritasına göre 6-12 Mart 2021 tarihleri arasında vaka sayısı yükselen illerde kırmızı renk endişesi yaşandı. İstanbul'da vaka sayısı 27 bin 523'e çıktı. Ancak renkli risk haritası henüz paylaşılmadı. Önümüzdeki iki hafta boyunca harita renginde ve tedbirlerde değişiklik olmayacak. Bu bilgilere göre bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller, geçen haftaki gibi devam edecek. Sokağa çıkma yasağı pazar günü yüksek ve çok yüksek riskli illerde uygulanacak, pazartesi günü sabah saat 05.00'a kadar kesintisiz sürecek. 39 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı 32 saat sürecek... İşte, 20-21 Mart hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri ve sokağa çıkma yasağı pazar günü hangi illerde var sorusunun yanıtı.

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İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelge ile pazar günü sokağa çıkma yasağı olan iller kesinleşti. Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının hangi illerde olacağı vatandaşlar tarafından merak edilirken; yerinde karar döneminin başlaması ile birlikte illerdeki risk durumu Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan harita ile güncellendi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son yaptığı açıklamada bir çok ilde koronavirüs vakalarında artış olduğunu belirterek tedbirlere ve kurallara uyulması çağrısını bir kez daha yineledi. Son 15 günde çoğu ilde vaka artışı görüldüğüne değindi. Koca, BioNTech aşısının ilk 5800 dozunun Türkiye'ye ulaştığını duyururken, 60-65 yaş grubundaki vatandaşların aşılama sürecinin gelecek hafta başlayacağını ifade etti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Covid- 19 salgını ile mücadelede kontrollü normalleşme dönemine geçildiği anımsatıldı. Yeni süreçte illerin düşük, orta, yüksek, çok yüksek olmak üzere 4 ayrı risk grubuna ayrılarak salgınla mücadeledeki tedbir seviyelerinin, risk gruplarına göre belirlendiği belirtildi. Tedbirler kapsamında hafta içi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ülke genelinde devam ettiği belirtildi.

2SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI O İLLERDE BAŞLADI

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI O İLLERDE BAŞLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Kabine Toplantısı sonrası açıklanan, 'kontrollü normalleşme' dönemiyle birlikte yeniden düzenlenen hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlama, 39 ilde, 32 saat sürecek.

'Kontrollü normalleşme' döneminin başlamasıyla birlikte açıklanan yeni kararlara göre, yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde sokağa çıkma yasağı 20 Mart cumartesi günü akşam 21.00’den pazar gününün tamamını kapsayarak 22 Mart pazartesi günü sabah 05.00’te sona erecek.

20 Mart Cumartesi akşam 21.00’den, 22 Mart pazartesi günü sabah 05.00’e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması şu illerde uygulanacak:

3ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER

Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Adıyaman, Aksaray, Amasya, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon.

4YÜKSEK RİSKLİ İLLER

YÜKSEK RİSKLİ İLLER

İstanbul, İzmir, Antalya, Ardahan, Artvin, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Bilecik, Bolu, Düzce, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Niğde, Yalova, Zonguldak.

5SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI UYGULANMAYACAK İLLER

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI UYGULANMAYACAK İLLER

21 Mart pazar günü akşam 21.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacak iller:

ORTA RİSKLİ İLLER

Afyonkarahisar, Adana, Ankara, Aydın, Bayburt, Bartın, Bursa, Denizli, Manisa, Isparta, Eskişehir, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Malatya, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Erzurum, Kars.

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER

Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Van, Uşak, Şanlıurfa, Şırnak, Siirt, Mardin, Muş, Iğdır, Hakkari, Diyarbakır.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından 100.000 nüfusta vaka görünme oranı en çok artan ve azalan illeri açıkladı. Koca paylaşımında tedbir uyarısı yaparak, "Kontrollü normalleşmeye destek olalım" ifadelerini kullandı

Son hafta 100.000 nüfusta vaka görünme oranı en çok artan illerimiz: Samsun, Kilis, Balıkesir, İstanbul ve Yalova. En çok azalan illerimiz: Sakarya, Ordu, Amasya, Rize ve Burdur. Birlikte tedbirlere uyarak kontrollü normalleşmeye destek olalım.

Son hafta 100.000 nüfusta vaka görünme oranı en çok artan illerimiz: Samsun, Kilis, Balıkesir, İstanbul ve Yalova. En çok azalan illerimiz: Sakarya, Ordu, Amasya, Rize ve Burdur. Birlikte tedbirlere uyarak kontrollü normalleşmeye destek olalım.

7MAALESEF ÇOĞU İLİMİZDE VAKA ARTIŞI GÖRÜLDÜ

MAALESEF ÇOĞU İLİMİZDE VAKA ARTIŞI GÖRÜLDÜ

Bilim Kurulumuz bu hafta tekrar toplanarak, normalleşme sürecimizin 15 günlük yansımalarını ve aşı konusundaki gelişmeleri değerlendirdi: Son on beş günde, maalesef çoğu ilimizde, vaka artışı görüldü. Sonuçlar henüz hastanelere yansımaya başlamadı.

Sayın Cumhurbaşkanımızın, Kabine toplantısında açıkladığı üzere, renklere göre sınıflandırdığımız illerimizdeki vaka artış seyri bir süre daha takip edilecek. İlk 15 gündeki performansımız, istenilen düzeyde olmasa da, meseleye artan bir irade ile sahip çıkacağınıza inanıyoruz. Haftada bir yayınladığımız insidans haritası ise salgınla mücadelede başarı karnemizdir. Bu haritaları dikkatle takip etmelisiniz.

8VAKALARIN ARTTIĞI VE AZALDIĞI İLLER

VAKALARIN ARTTIĞI VE AZALDIĞI İLLER

100 binde görülen Kovid-19 vaka sayılarına göre bir önceki haftaya kıyasla 58 ilde artış yaşandı, 23 ilde sayı azaldı.

Artış yaşanan iller şöyle sıralandı:

Adana, Adıyaman, Aksaray, Ankara, Antalya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Düzce, Edirne, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hakkari, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Tunceli, Uşak, Van, Yalova, Yozgat, Zonguldak.

Vaka sayıları bir önceki haftaya göre, Afyon, Ağrı, Amasya, Artvin, Bartın, Bitlis, Bolu, Burdur, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Gümüşhane, Hatay, Kars, Kütahya, Manisa, Mersin, Ordu, Rize, Sakarya, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Trabzon'da ise azaldı.

100 binde en fazla vaka sayısının görüldüğü Samsun, bir önceki haftayla kıyaslandığında da en fazla vaka artışının yaşandığı il oldu. Bu ilde 100 binde görülen vaka sayısı bir haftada 110,17 oranında arttı.

Yine bir önceki haftaya kıyasla Samsun'dan sonra en fazla artışın yaşandığı iller Kilis, Balıkesir, İstanbul ve Yalova oldu.

Sakarya, Ordu, Rize, Burdur ve Bitlis, bir hafta içinde 100 binde görülen vaka sayısı en fazla azalan iller olarak sıralandı.

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25 İLDE VAKA SAYISI 100 BİNDE 100'ÜN ÜSTÜNDEÜlke genelindeki 25 ilin haftalık vaka sayısı 100 bin kişide 100'ün üstündeyken, bunlardan 11'inin 100 binde 200'ün üstünde olması dikkati çekti.

Her 100 bin kişideki vaka sayısının en fazla olduğu 5 ilin hemen ardından gelen ve haftalık vaka sayısı 100 binde 200'ün üstündeki şehirler "Ordu (248,62), Tokat (243,53), Trabzon (222,32), Konya (203,91), Edirne (200,36) ve Yalova (200,33)" şeklinde sıralandı.

Bu şehirlerin ardından her 100 bin kişide 100'den fazla vakanın görüldüğü iller sırasıyla şöyle:

"Osmaniye (198,89), Rize (188,18), İstanbul (178,25), Aksaray (173,52), Amasya (163,64), Adıyaman (154,63), Çanakkale (149,76), Kayseri (142,95), Kocaeli (138,39), Gümüşhane (137,61), Kırklareli (137,12), Tekirdağ (121,64), Kastamonu (118,23), Artvin (100,88)"

EN İYİ DURUMDAKİ İLLER

Haftalık verilere göre en iyi durumdaki Siirt'te vaka sayısı 100 binde 12,08'den 2,11'e düştü. Bu ilin ardından 4,46 ile Şırnak, 7,84 ile Hakkari her 100 bin kişide en az vakanın görüldüğü şehirler oldu.

Haftalık vaka sayısı her 100 bin kişide 35'in altında olan diğer iller düşükten yükseğe doğru şöyle sıralandı:

"Şanlıurfa (15,41), Batman (15,64), Bitlis (15,95), Mardin (17,32), Diyarbakır (17,83), Uşak (19,22), Van (20,36), Ağrı (22,22), Kars (24,92), Bingöl (25,2), Muş (27,24), Elazığ (29,59)"

Haftalık vaka sayısı 100 bin kişide 35 ila 100 arasında olan iller düşükten yükseğe doğru sırasıyla şu şekilde:

"Denizli (41,5), Sivas (43,88), Erzurum (45,63), Yozgat (46,05), Karabük (47,21), Çankırı (47,29), Afyonkarahisar (47,5), Kırşehir (47,73), Manisa (50,12), Bayburt (51,28), Erzincan (53,75), Tunceli (53,93), Kahramanmaraş (56,5), Karaman (56,88), Aydın (58,71), Isparta (61,09), Bartın (62,82), Adana (63), Nevşehir (64,6), Bolu (65,76), Gaziantep (67,44), Ankara (68,53), Hatay (69,43), Çorum (73,19), Ardahan (73,83), Eskişehir (74,59), Zonguldak (75,44), Bursa (78,47), İzmir (78,57), Muğla (80,24), Iğdır (80,97), Bilecik (81,38), Düzce (81,63), Kütahya (85,14), Burdur (86,49), Kırıkkale (88,27), Niğde (89,21), Sakarya (90,15), Malatya (92,66), Antalya (95,16), Mersin (96,75)"

103 İL MAVİ KALDI

3 İL MAVİ KALDI

Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre, Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı 27 Şubat-5 Mart tarihli haritada vaka oranı yüz binde 10.83’e gerileyen ve mavi rengiyle bölgesinde adeta bir nazar boncuğu gibi duran Uşak, kısıtlamaların kaldırılması sonrasında alarm verdi.

Kent, yeni haritada yüz binde 19 vaka oranı ve toplam 71 vaka sayısıyla sarı kategori rakamlarına çıkmış oldu.

Bakanlığın renklere ayırdığı risk haritasında 14 il maviydi. Bu illerin 13’ü Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da, biri ise batıda (Uşak) yer alıyordu. Ancak bakanlığın açıkladığı 6-12 Mart haritasına göre mavi rengin rakamlarına sahip sadece üç il kaldı. Bu iller Siirt (yüz binde 2), Şırnak (yüz binde 4), ve Hakkâri (yüz binde 8) oldu.Uşak 19’a, Şanlıurfa 15’e, Diyarbakır 17’ye, Batman 16’ya, Mardin 17’ye, Bingöl 25’e, Muş 27’ye, Bitlis 16’ya, Ağrı 22’ye ve Van 20’ye yükselerek sarardı. Iğdır ise hızlı bir vaka yükselişi göstererek 80 ile turuncuya dönüştü.

11İSTANBUL’DA TEHLİKE ÇANLARI

İSTANBUL’DA TEHLİKE ÇANLARI

Daha önce yüz binde 89.90 oranla turuncu renkte olan fakat 6-12 Mart günleri arasında yüz binde 178 vaka oranıyla tırmanışa geçen İstanbul’da, haftalık vaka sayısı 27 bin 523’e çıktı. Bu da megakentte kısıtlamaların geri döneceği endişesi yarattı. Ancak pek çok ilde vaka sayıları artıp harita renklerinde değişiklik olması gerekirken alınan karar gereği önümüzdeki iki hafta boyunca harita renginde ve tedbirlerde değişiklik olmayacak. Sağlık Bakanlığı, haftalık vaka sayısı yüzbinde 10’un altında “düşük”, 11-35 arası “orta”, 36-100 arası “yüksek” ve 100’ün üstündeki illerin ise “çok yüksek riskli” sayılacağını açıklamıştı. Buna göre mavi düşük riskli, sarı orta riskli, turuncu yüksek riskli, kırmızı çok yüksek riskli illeri temsil ediyor.

UŞAK'TA DENETİM SÜRÜYOR

Öte yandan, Uşak'ta koronavirüs denetimleri devam ediyor. Polis, jandarma, zabıta ve diğer kurumlardan görevliler, halkın rehavete kapılmaması ve Kovid-19 tedbirlerine uyulması için kent genelinde çalışmalarını sürdürüyor.

Çok fazla yoğunluğun yaşanmadığı kentte halkın da çoğunlukla maske taktığı, sosyal mesafe kurallarına riayet ettiği gözlemlendi.

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, salgınla mücadeleyi Uşak halkı ile beraber yürüttüklerini aktardı.

Dün basın mensuplarına açıklama yapan Kocabıyık, "Koyduğunuz kurallar vatandaş tarafından sahiplenilmezse başarılı olunmayacağının farkındayız." derken, "Mavi kategoride kalabilmek istiyorsak kurallara sıkı sıkı riayet etmeye ihtiyacımız var. Vatandaşlarımıza güveniyorum. İnşallah vatandaşlarımızın da dirayetiyle mavide devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kocabıyık, mavi kategoride kalmak için denetimleri disiplinle yürüteceklerini vurguladı.

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