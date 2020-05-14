Sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? 16-19 Mayıs 4 günlük sokağa çıkma yasağı hangi illerde var?

Hafta sonu uygulanmaya başlayacak ve 4 gün sürecek olan sokağa çıkma yasağı, hangi illerde olduğu ve nerelerde kalktığı ile gündemde yer alıyor. Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor sorusuna ilaveten hangi illerde var sorusuna da yanıt arayan vatandaşlar, internet üzerinden konunun detaylarını sorguluyor. Peki, sokağa çıkma yasağı kalkan iller hangileri oldu? İşte, pek çok kentte yaşayan vatandaşların araştırdığı sokağa çıkma yasağı hangi illerde var sorusunun cevabı ve bazı detaylar



SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN İLLER HANGİLERİ?



Toplam 15 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı için detaylar belli oldu. Alınan kararlar doğrultusunda hafta sonları bazı illerde devam eden sokağa çıkma yasağı, bazı illerde ise sona erdi. Vaka sayısı ve kentin risk durumuna göre alınan sokağa çıkma yasağı kararları, İçişleri Bakanlığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyu ile paylaşıldı.



Salgının önüne geçebilmek için bazı illerde uygulanan sokağa çıkma yasağı, 16-17-18-19 Mayıs tarihlerinde de devam edecek. Bunun dışında kalan illerde ise illerde ise yasak uygulanmayacak.



Bu hafta sokağa çıkma yasağı uygulanacak olan iller şu şekilde olacak;



Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak olmak üzere toplam 15 ilde, 15 Mayıs Cuma günü saat 24.00 ile 19 Mayıs Salı günü saat 24.00’da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.



SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKAN İLLER HANGİLERİ



Yapılan açıklamalar doğrultusunda sokağa çıkma yasağı kalkan iller ise şu şekilde;



Aydın, Denizli, Şanlıurfa, Antalya, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin, Muğla, Adana, Diyarbakır, Mardin, Trabzon, Ordu, Denizli, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Tekirdağ