Sokağa çıkma yasağı olacak mı? Gözler kabine toplantısına çevrildi
Sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusunu koronavirüs vakalarının artmasının ardından internette en çok aranan soruların başında geliyor. Geçtiğimiz hafta yapılan 'Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusu üzerinde şuan gündemimizde yok yanıtını vermişti.. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada 'tedbirleri arttıracağız' mesajı vermişti.. Peki karar ne olacak? Gözler kabine toplantısına çevrildi.. İşte kulislerdeki son gelişmeler
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cami çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Kovid-19 vakalarının artmasıyla ilgili soru üzerine Erdoğan, bu süreç başladığında sürekli uyarılar, ikazlar yapıldığını belirterek, "Fakat ne yazık ki uyarılarımıza halkımız ciddi manada dikkat etmedi." diye konuştu.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, dikkat edilen dönemlerde veya illerde vaka sayılarının düştüğünün görüldüğünü, biraz gevşetince başta Ankara ve İstanbul olmak üzere bir anda vaka sayılarının yükselmeye başladığını kaydetti.
Ölüm sayılarının 64-65'e kadar artmasının önemli olduğunu belirten Erdoğan, şöyle devam etti:
"Vaka sayılarında 1700-1800'lere kadar bir çıkışın olduğunu gördük. Tabii mecburen şimdi tekrar işi sıkmak durumundayız. Onun için de Bilim Kurulu, Sağlık Bakanlığımız bu konudaki tedbirlerini artırmak durumunda. Bizler de özellikle gerek toplum taşım araçlarında olsun gerek düğün, nikah, restoran vesaire buralardaki yaklaşımlarımızı daha kararlı bir hale getirdik. İçişleri Bakanlığımızın da yapmış olduğu açıklamayla buralardaki uyarılarımız daha sıkı bir durumda. Bunu yapmak konumundayız. Çünkü bunları biz keyfi yapmıyoruz.
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Bunlar zevkimizden olan şeyler değil. Sadece halkımıza olan özellikle duyarlılığımızdandır. Halkımız bu noktada herhangi bir sıkıntıyaşamasın, bundan dolayıdır." Erdoğan, bazı illerde vakalarda olumlu bir dönüşün başladığını ifade ederek, başta büyükşehirler olmak üzere bunun tekrar olumluistikamette geri döndürülmesi temennisinde bulundu.
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Gözler kabinede.. Kalabalık alanlara kısıtlama gelebilir
Hürriyet'ten Erdinç Çelikkan'ın haberine göre.. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın koronavirüsle ilgili “Ne yazık ki uyarılarımıza halkımız ciddi manada dikkat etmedi. Mecburen şimdi tekrar işi sıkmak zorundayız” sözlerinin ardından gözler bugünkü kabine toplantısına çevrildi. AVM, pazar, park gibi kapalı ve kalabalık alanlara kısıtlamalar, bazı illere yönelik seyahat yasakları ile 65 yaş üstü, önemli gündem maddeleri.
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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bugün Beştepe’de Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ne başkanlık edecek. Toplantının en önemli başlığı son dönemde vaka ve ölüm oranında artış yaşanan koronavirüsle mücadele ve yeni tedbirler olacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs süreci, vaka sayılarındaki artışın nedenleri, tedavi süreçleri ve aşı çalışmalarıyla ilgili brifing verecek. Toplantıda maske-mesafe kuralına uymayanların yanı sıra karantinayı ihlal edenlerle ilgili daha sıkı tedbirlerin uygulanması için kararlar alınabileceği ifade ediliyor.
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LOKAL ÖNLEMLER
Bilim Kurulu’nun tavsiyelerinin ele alınacağı toplantıda vaka sayılarında artış olan ve önlemlere uymayan il ve ilçelere yönelik yeni kısıtlamalar gündeme gelebilecek. AVM, pazar yeri, park gibi kapalı ve kalabalık yerlerde önlemlerin sıkılaştırılması ya da kısıtlamalar getirilmesi de masadaki en önemli başlıklar arasında.
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Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu’nun TÜBİTAK’la ortaklaşa yürüttüğü yerli aşı ve ilaç çalışmaları da ele alınacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da bugün okullarda dar kapsamlı başlatılacak eğitim süreci ve alınan tedbirlerle ilgili bilgileri kabineye anlatacak.