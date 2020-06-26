Sokağa çıkma yasağı (27 28 Haziran) ne zaman ve saat kaçta? 81 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak? Corona virüs önlemlerine yönelik 27 28 Haziran hafta sonu uygulanacak olan sınırlı 'sokağa çıkma yasağı saatleri' yaklaşan hafta sonu öncesi gündeme geldi. YKS olan günlerde belli saatleri kapsayan sokağa çıkma yasağı, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre, 81 ilde geçerli olacak. YKS sınavlarına girecek adayların sınav binasına ulaşımlarının toplu taşıma ile sağlanması halinde kendilerinin yanı sıra bir yakını, özel araçlarla gelinmesi halinde ise araç sürücüsü ile birlikte bir yakını sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak.



2 haftadır uygulanmayan sokağa çıkma yasağı 20 Haziran Cumartesi günü LGS sınavının yapıldığı saatlerde gerçekleşmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı kapsamında bu hafta sonu da sınırlı sokağa çıkma yasağı uygulanacak. 27 28 Haziran sokağa çıkma yasağının detayları İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama ile geldi. Bakanlıktan yayınlanan yazılı genelgeye göre, 81 ili kapsayan sokağa çıkma yasağı 27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 09.30'da başlayacak.