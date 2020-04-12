Sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta bitecek? Sokağa çıkma yasağı uzayacak mı?
İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından vatandaşların sıkıntı yaşamaması için çalışmalar ve önlemler devam ederken, sokağa çıkma yasağının ne zaman biteceği ve saat kaça kadar devam edeceği, milyonlarca vatandaşın merak ettiği konu olarak dikkat çekiyor. Pazartesi günü öncesi araştırmalarına hız veren vatandaşlar, sokağa çıkma yasağı uygulamasının, hafta içinde devam edip etmeyeceği konusunda da bilgi sahibi olmak istiyor. Peki, sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta bitecek? Sokağa çıkma yasağı uzayacak mı?
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Kovid-19 mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından sokak ve caddelerin boşaldığı gözlendi. Akşam saatlerinin gelmesiyle birlikte de yasağın biteceği zaman dilimine ilişkin araştırmaların yoğunluğu hız kazandı. Sokağa çıkma yasağının süre olarak uzatılıp uzatılmayacağını merak eden vatandaşlar, bu konuda İçişleri Bakanlığı ya da diğer resmi kurum ya da kişilerden gelecek açıklamalara odaklandı. İşte, sokağa çıkma yasağı hakkında son güncel gelişmeler...
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İçişleri Bakanlığınca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 12 Nisan saat 24.00'e kadar 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta il sınırları içerisinde uygulanacak sokağa çıkma yasağına ilişkin valiliklere genelge gönderildi. Genelgeye göre, 30 büyükşehirle Zonguldak'ta 12 Nisan 24.00'e kadar vatandaşlar sokağa çıkamayacak.
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Yani sokağa çıkma yasağı bu gece yarısı sona erecek. Sokağa çıkma yasağının şu an için uzatılması gündemde değil.
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VATANDAŞLAR KARARA UYDU
İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri bünyesinde 31 ilde toplam 63 milyon 640 bin vatandaşın sokağa çıkma yasağı kapsamında evlerinde kalarak, alınan karara yüksek oranda uyum sağladığı belirtildi.
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Bazı illerde az sayıda da olsa alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha ve TCK'nin ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem uygulandığı ifade edilen açıklamada, "Sokağa çıkma yasağı başladığı andan itibaren bu kuralı ihlal eden toplam 18 bin 770 kişiye adli ya da idari işlem gerçekleştirildi." bilgisi verildi.