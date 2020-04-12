Sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta bitecek? Sokağa çıkma yasağı uzayacak mı?

Bazı illerde az sayıda da olsa alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha ve TCK'nin ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem uygulandığı ifade edilen açıklamada, "Sokağa çıkma yasağı başladığı andan itibaren bu kuralı ihlal eden toplam 18 bin 770 kişiye adli ya da idari işlem gerçekleştirildi." bilgisi verildi.