Sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta bitecek? Haftaya sokağa çıkma yasağı olacak mı?

“Bilim Kurulunda, geçen de bahsetmiştim, özellikle salgınla mücadelede temas, mesafe ve izolasyonun son derece önemli olduğunu hep konuşuyoruz. Geçen hafta sonu başlayan bu hafta sonu da karar verilen sokağa çıkma yasağının bu amaca hizmet ettiğini rahat söyleyebiliriz. Bu doğrultuda daha sonraki haftalarla ilgili bugünkü Bilim Kurulunda gündeme gelmedi. Zannediyorum haftaya bu konu gündeme gelebilir. Ama Bilim Kurulunun bir tavsiye kurulu olduğunu unutmayalım. Yani Bilim Kurulu bir karar mercisi değil. Bilim Kurulu bu anlamda salgınla mücadelede tavsiye kararları alan bir kurum." dedi.