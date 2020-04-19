Sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta bitecek? Haftaya sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu büyükşehirler ve Zonguldak'ta cadde ve sokaklar boş kalırken, vatandaşlar ise sokağa çıkma yasağının ne zaman ve saat kaçta sona ereceğini merak ediyor. Öte yandan sokağa çıkma yasağının önümüzdeki hafta devam edip etmeyeceği de merak konusu oldu. Peki, sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta bitecek? Haftaya sokağa çıkma yasağı olacak mı?
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Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu İstanbul, Ankara ve İzmir'in aralarında bulunduğu 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta kentlerin işlek caddeleri, bulvarları ve meydanlarına sessizlik hakim oldu. Yasağa uymayan vatandaşlara ceza kesilirken, yasağın ne zaman biteceği, vatandaşlarca araştırılıyor. İşte, sokağa çıkma yasağı hakkında merak edilenler...
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Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan ikinci 48 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde vatandaşların araştırmaları da yoğunlaştı. Sokağa çıkma yasağı bu gece 29:59'da sona erecek.
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HAFTAYA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
17 Nisan’da Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu. Bakan Koca sokağa çıkma yasağı uygulaması ile ilgili,
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“Bilim Kurulunda, geçen de bahsetmiştim, özellikle salgınla mücadelede temas, mesafe ve izolasyonun son derece önemli olduğunu hep konuşuyoruz. Geçen hafta sonu başlayan bu hafta sonu da karar verilen sokağa çıkma yasağının bu amaca hizmet ettiğini rahat söyleyebiliriz. Bu doğrultuda daha sonraki haftalarla ilgili bugünkü Bilim Kurulunda gündeme gelmedi. Zannediyorum haftaya bu konu gündeme gelebilir. Ama Bilim Kurulunun bir tavsiye kurulu olduğunu unutmayalım. Yani Bilim Kurulu bir karar mercisi değil. Bilim Kurulu bu anlamda salgınla mücadelede tavsiye kararları alan bir kurum." dedi.
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23 NİSAN’DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?
Koca, gelecek hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının 23 Nisan'la birleştirileceği iddiasının sorulması üzerine Koca, "23 Nisan'la ilgili de bu anlamda gündeme gelmedi. Zannediyorum yeni haftaya gündem olabilir." ifadelerini kullandı.