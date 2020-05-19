Son haftalarda sadece 15 ilde uygulanmaya devam edilen sokağa çıkma yasağı ile ilgili detaylar, İçişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımlanmaya devam ediliyor. Sağlık Bakanlığı'nın bilim kurulu öncülüğünde alınan kararlar, sokağa çıkma yasağı hususunun belirlenmesinde önemli rol oynuyor. Peki, sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? İşte, pek çok vatandaşın araştırdığı sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak sorusunun cevabı ve detaylı bilgiler