Binlerce vatandaşı yakından ilgilendiren sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek sorusuyla ilgili araştırmalar devam ediyor. Kabinede alınacak olan kararlar neticesinde sona ereceği tarihin belirleneceği sokağa çıkma yasağı, vaka sayılarının durumu ve bilim kurulunun görüşleri neticesinde şekillenecek. Peki, sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? İşte, 4 aşamalı normalleşme planı çerçevesinde konuşulan sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak ve bitecek sorularının cevapları
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Son haftalarda sadece 15 ilde uygulanmaya devam edilen sokağa çıkma yasağı ile ilgili detaylar, İçişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımlanmaya devam ediliyor. Sağlık Bakanlığı'nın bilim kurulu öncülüğünde alınan kararlar, sokağa çıkma yasağı hususunun belirlenmesinde önemli rol oynuyor. Peki, sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? İşte, pek çok vatandaşın araştırdığı sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak sorusunun cevabı ve detaylı bilgiler
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SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN KALKAR?
Bayram sonrasında vaka durumundaki iyileşmenin sürmesi durumunda sokağa çıkma kısıtlamasına haziran ayında son verilmesi hedefleniyor.
Aynı şekilde 65 yaş ve 20 yaş altına uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının da bu takvimle birlikte haziran ayının ortasında son bulması planlanıyor.
Buna göre 16-19 Mayıs ve ramazan bayramının yer aldığı 23-26 Mayıs’ta sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasının ardından yeni gelişmeler gündemde yer alacak.
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Restoran, kafe ve pastanelerin haziran ayının ortasında açılması planlanırken, ilk etapta saat sınırlaması getirileceği belirtiliyor.
Plana göre, önce mesai saatleri ile sınırlı olmak üzere ve katı fiziki mesafe koşullarıyla bu iş yerlerinin açılması öngörülüyor.
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1 Eylül’de başlaması planlanan 3. normalleşme döneminde ise restoran ve kafelerdeki mesafe ve hijyen kuralları uygulanarak saat sınırlamasının kalkması planlanıyor.
Bunun için de 30 gün yeni vaka görülmemesinin gerektiği belirtiliyor. Konserler, kültür merkezleri, gösteri merkezleri ile birlikte ağustos ayına kadar lunapark gibi alanlarında açılabilmesi gündemde.
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Bilim kurulunun tavsiyelerine göre normalleşme için belirlenen bu tarihlerin 15 gün öne ya da sonraya çekilebileceği değerlendiriliyor.