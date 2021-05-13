Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Tam kapanma ne zaman bitecek? İşte son durum
Sokağa çıkma yasaklarının ne zaman biteceği, pek çok vatandaşın gündeminde yer alıyor. Tam kapanma sürecinin son günleri yaşanırken, normalleşme adımlarına yönelik beklentiler de artmaya başladı. 17 Mayıs sonrası izlenecek yol haritasının netleşeceği Bakanlar Kurulu toplantısında; esnafları, öğrencileri ve toplumun daha birçok kesimini kökten ilgilendiren önemli kararların alınması bekleniyor. Peki, sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Tam kapanma ne zaman bitecek?
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Büyük bölümünü evlerimizde geçirdiğimiz bir ayın sonunda kısıtlamaların kademeli olarak kalkacağı günlere ulaşıyoruz. Doyasıya kucaklaşacağımız bayramların hasretiyle Bayramınızı tebrik ediyorum" dedi. Tam kapanma sürecinin planlandığı gibi 17 Mayıs'ta sona ermesi bekleniyor. İşte, tam kapanma ve sokağa çıkma yasaklarında son bilgi...
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TAM KAPANMA DEVAM EDECEK Mİ?
Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, tam kapatma kararının sonuçları ve uygulama sorunlarına ilişkin değerlendirmeler yapılıyor. Özellikle büyük şehirlerden taşra ve sayfiyelere yönelen çıkışların olumsuz sonuçları masaya yatırıldı. Lokal denetimlerin arttırılarak, site, apartman, köy içi hareketliliğin önlenmesi isteniyor. Amaç, bayram sonrasında 100 bindeki vaka sayısını 100’e indirmek. Halen 100 binde 400 vaka var.
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Edinilen bilgiye göre, tam kapatma kararının ardından sonuçlar izlenmeye başladı. Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu ve ilgili birimler, 17 günlük sürecin ardından olasılıkları değerlendiriyor.
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Bu haftadan itibaren daha hızlı düşüş beklendiği, ölüm ve ağır hasta sayılarının yüksekliğinin ise bir süre daha böyle seyredeceği belirtildi.
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Test pozitifliğinde düşüş başladığı, şu anda testlerin pozitif çıkma oranının yüzde 13’e gerilediği öğrenildi. Bu rakamın iki haftanın sonunda yüzde 3-4’e düşmesinin beklendiği belirtildi. Hastane başvurularında yüzde 20 azalma görüldüğü, İstanbul’daki vaka sayısının da yüzde 40’tan yüzde 30’a gerilediği öne sürülüyor.
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Tam kapatmanın ardından, önce okullar ve sınavların açılması gerektiği, ikinci aşamada, tek dükkân olarak tanımlanan kuaför, avukatlık bürosu ve küçük esnaf mekânlarının açılabileceği ifade ediliyor.
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Kafe ve restoranların üçüncü aşamada, masa sınırlaması ve dış mekân şartıyla açılmasının daha doğru olacağı belirtiliyor.
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Sokağa çıkma yasaklarının 17 Mayıs sonrası kademeli olarak kaldırılması bekleniyor.