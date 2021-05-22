Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Pazar günü yasak var mı? İşte hafta sonu sokağa çıkma yasağında son durum
Koronavirüs salgınını önlemeye yönelik önlemler çerçevesinde ilan edilen hafta sonu sokağa çıkma yasağının ilk günü geride kalmak üzere. Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ne zaman sona ereceği ve normal rutine dönüleceği merak konusu oldu. Peki, sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Pazar günü yasak var mı?
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan karar doğrultusunda, Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlamanın ardından vatandaşlar sadece, genelgede belirlenen ölçülerde temel ihtiyaçları için sokağa çıkabiliyor. Pek çok kişi ise bu yasakların ne zaman biteceğini sorguluyor. İşte, konuya dair son gelişmeler...
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YASAKLAR NE ZAMAN BİTECEK?
Türkiye'de 29 Nisan akşamı başlayan tam kapanma döneminin sona ermesi ile kademeli normalleşme başladı. Bu süreçte uygulanacak kurallar, İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" konulu genelgeyle anlatıldı. Genelgeye göre, 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'ten 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar kademeli normalleşme dönemi tedbirleri uygulanacak.
Kademeli normalleşme döneminde hafta içi 21.00-05.00, hafta sonları ise Cuma 21.00'den Pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
Dolayısı ile pazar günü sokağa çıkma yasağı, muaf olan kişiler harici devam edecek.
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HAFTA SONU MARKETİLERİN DURUMU
Marketler hafta sonu hizmet vermeye devam edecek.
Marketler, sokağa çıkma yasağının uygulandığı hafta sonları ise saat 10.00'da açılacak ve saat 17.00'de kapanacak.
Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak hafta sonlarında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcıların 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceği, vatandaşların zorunlu ihtiyaçlarının karşılanmasıyla sınırlı olmak ve engelli vatandaşlar haricinde araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecekleri aktarılan genelgede, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleriyle bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayilerinin açık olacağı ifade edildi.
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HAFTA SONU ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT
Genelgede, kademeli normalleşme döneminde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirler arası seyahat kısıtlamasının uygulanacağına işaret edilerek, "Şehirler arası seyahat kısıtlamasının istisnaları, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşlarımızın uçak, tren, otobüs gibi toplu taşıma vasıtalarıyla yapacakları şehirler arası seyahatler için ayrıca seyahat izni alınması istenmeyecek, şehirler arası seyahat edileceğinin bilet, rezervasyon kodu ile ibraz edilmesi yeterli olacaktır. Bu durumdaki kişilerin şehirler arası toplu taşıma vasıtalarıyla ikametleri arasındaki hareketlilikleri, kalkış-varış saatleriyle uyumlu olmak kalmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaktır." bilgisine yer verildi.