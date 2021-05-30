Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Pazar günü (30 Mayıs) sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte tüm detaylar

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Koronavirüs tedbirler kapsamında 81 ilde uygulanacak olan hafta sonu kısıtlaması, 28 Mayıs Cuma akşamı 21.00'den başlayıp, 31 Mayıs saat 05.00'te sona erecek. Sokağa çıkma kısıtlamasında market, bakkal, kuruyemişçi gibi yerler 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Hafta sonu kısıtlamalarının ne zaman kaldırılacağı ise henüz belli değil.