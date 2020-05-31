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Haber Giriş: 31 Mayıs 2020 - 09:43,

Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? 31 Mayıs sokağa çıkma yasağında açık olan yerler nereler?

Sokağa çıkma yasağı bu hafta sonu 15 ilde uygulanıyor. 29.05.2020 saat 24.00 itibari ile başlayan hafta sonu kısıtlaması, 31.05.2020 saat 24.00 itibari ile sona erecek. İçişleri Bakanlığı tarafından 15 ilin valiliğine sokağa çıkma yasağında açık olacak olan yerlerin bildirildiği genelge gönderildi. Bakkallar ve marketler cumartesi günü belirtilen saatler aralığında açıktı. Bugün ise kapalı olacaklar. İşte açık olacak yerler…

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31 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağının olup olmadığı araştırılıyor. 15 İlde 29.05.2020 saat 24.00 ile 31.05.2020 saat 24.00 arasında uygulanıyor. İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma yasağında açık olacak olan yerlerin bildirildiği bir genelge yayınladı. 31 Mayıs Pazar günü açık olacak olan yerler arasında ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri de bulunuyor. İşte detaylar…

2SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK
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SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

15 İlde 29.05.2020 saat 24.00 ile 31.05.2020 saat 24.00 arasında uygulanacak. Bu hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı bu gece 24.00 itibari ile sona erecek.
18 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamaları ise belirtilen kriterlere göre devam edecek.

3SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA NERELER AÇIK
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SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA NERELER AÇIK?

Bakkallar ve marketler cumartesi günü belirtilen saatler aralığında açıktı. Bugün ise kapalı olacaklar.
30.05.2020 Cumartesi ve 31.05.2020 Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri açık olacaktır. (Bu iş yerlerinde sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılabilir.) 30.05.2020 Cumartesi ve 31.05.2020 Pazar günleri vatandaşlarımızın dışarı çıkamadığı saatlerde tatlı satışı yapan iş yerleri sadece eve/adrese servis şeklinde satış yapabileceklerdir.
Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 30.05.2020 Cumartesi ve 31.05.2020 Pazar günleri, sadece evlere paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere lokanta ve restoran tarzı iş yerleri,
İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri,
Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri,
Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT vb.),
Valilikler/Kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50.000 nüfusa bir adet ve il sınırları içinden geçen şehirlerarası karayolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 km için bir adet olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi (Bu madde kapsamında açık olacak akaryakıt istasyonları ile lastik tamircileri kura yöntemi ile belirlenecek ve nöbetçi akaryakıt istasyonlarının marketleri açık olacaktır.),
Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (Rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi),
İçme suyu dolum tesisleri ile içme suyu, gazete ve mutfak tüpü dağıtımını yapan şirketler,
Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri,
Sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. faaliyetleri yürüten işletme/firmalar,
Bulunduğu yerin İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından izin verilmesi şartı ile makarna, un ve unlu mamuller, süt, et, balık üretimi ile gibi temel gıda maddelerinin üretiminin yapıldığı tesisler ve kâğıt, kolonya üretimi başta olmak üzere hijyen malzemeleri ile bu malzemelerin üretimi için ihtiyaç duyulacak hammaddelerin üretiminin yapıldığı tesisler,
Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar,
Oteller ve konaklama yerleri,

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Gıda, temizlik ve ilaç gibi sektörlere ambalaj sağlayan üretim tesisleri,
m) Çalışanları inşaat alanında/maden alanında bulunan şantiyede konaklayarak yapımı veya çalışması devam eden büyük inşaatlar ile madenler (Bu madde kapsamında inşaat ve konaklama aynı şantiye alanı içinde ise izin verilir, başka bir yerden çalışanların gelmesine ve şantiyede kalanların başka bir yere gitmelerine izin verilmez. Çalışma alanı sadece inşaat alanı/maden sahaları ile sınırlıdır.),
Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları ile gazete basım matbaaları,
Daha önceden sözleşmeye/taahhüde bağlanmış ve belirlenen süre içerisinde yetiştirilmesi gereken ihracata konu; mal, malzeme, ürün, araç-gereç üreten iş yerleri ve tesisler (mevcut zorunluluklarını ispatlamaları ve anılan şartlara uymaları kaydıyla),
Zirai amaçlı akaryakıt satışı yapılan Tarım Kredi Kooperatifleri,
Kısıtlama süresinde yağmura bağımlı tarımsal faaliyetler göz önünde bulundurularak Valilikler/Kaymakamlıklar tarafından tespit edilecek ihtiyaca göre kura ile belirlenecek; zirai ilaç, tohum, fide, gübre vb. tarımsal üretime ilişkin ürün satışı yapan işletmeler,
30.05.2020 Cumartesi ve 31.05.2020 pazar günü sebze/meyve toptancı halleri,

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