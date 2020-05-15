Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? 16-19 Mayıs Sokağa çıkma yasağı olan iller genelge ile belirlendi!

4 günlük sokağa çıkma yasağı için ile 16-19 Mayıs tarihlerinde evlerinde kalmaya devam edecek olan vatandaşlar, sokağa çıkma yasağı hangi illerde var sorusu ile bu durumun kendilerini ilgilendirip ilgilendirmediğini araştırmaya başladı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge çerçevesinde gerçekleşecek olan sokağa çıkma yasağı, 16-19 Mayıs tarihleri arasında belirlenen illerde uygulanacak. Peki, 4 günlük sokağa çıkma yasağı hangi illerde var? İşte, pek çok vatandaşın araştırdığı o konu hakkında detaylı bilgiler



SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN İLLER HANGİLERİ?



Hafta sonu uygulanmaya başlayacak ve 4 gün sürecek olan sokağa çıkma yasağı, hangi illerde olduğu ve nerelerde kalktığı ile gündemde yer alıyor. Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor sorusuna ilaveten hangi illerde var sorusuna da yanıt arayan vatandaşlar, internet üzerinden konunun detaylarını sorguluyor.



Salgının önüne geçebilmek için bazı illerde uygulanan sokağa çıkma yasağı, 16-17-18-19 Mayıs tarihlerinde de devam edecek. Bunun dışında kalan illerde ise yasak uygulanmayacak.



Bu hafta sokağa çıkma yasağı uygulanacak olan iller şu şekilde olacak;



Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak olmak üzere toplam 15 ilde, 15 Mayıs Cuma günü saat 24.00 ile 19 Mayıs Salı günü saat 24.00’da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.



SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKAN İLLER HANGİLERİ



Yapılan açıklamalar doğrultusunda sokağa çıkma yasağı kalkan iller ise şu şekilde;



Aydın, Denizli, Şanlıurfa, Antalya, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin, Muğla, Adana, Diyarbakır, Mardin, Trabzon, Ordu, Denizli, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Tekirdağ