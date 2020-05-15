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Haber Giriş: 15 Mayıs 2020 - 09:07,

Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? 16-19 Mayıs Sokağa çıkma yasağı olan iller genelge ile belirlendi!

Haftanın son iş gününe girilmesiyle birlikte pek çok vatandaşın araştırdığı konulardan birisi olan sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor sorusu, İçişleri Bakanlığı genelgesi ile netlik kazandı. Geçtiğimiz haftalarda uygulanan sokağa çıkma yasağı genelgelerine nazaran daha az ili kapsayan 16-19 Mayıs kısıtlaması, bazı illerde uygulanmayacak. Peki, sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor ve sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri olarak belirlendi? İşte, konuyla ilgili yayımlanan İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma yasağı genelgesi kapsamında detaylı bilgiler

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4 günlük sokağa çıkma yasağı için ile 16-19 Mayıs tarihlerinde evlerinde kalmaya devam edecek olan vatandaşlar, sokağa çıkma yasağı hangi illerde var sorusu ile bu durumun kendilerini ilgilendirip ilgilendirmediğini araştırmaya başladı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge çerçevesinde gerçekleşecek olan sokağa çıkma yasağı, 16-19 Mayıs tarihleri arasında belirlenen illerde uygulanacak. Peki, 4 günlük sokağa çıkma yasağı hangi illerde var? İşte, pek çok vatandaşın araştırdığı o konu hakkında detaylı bilgiler

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN İLLER HANGİLERİ?

Hafta sonu uygulanmaya başlayacak ve 4 gün sürecek olan sokağa çıkma yasağı, hangi illerde olduğu ve nerelerde kalktığı ile gündemde yer alıyor. Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor sorusuna ilaveten hangi illerde var sorusuna da yanıt arayan vatandaşlar, internet üzerinden konunun detaylarını sorguluyor.

Salgının önüne geçebilmek için bazı illerde uygulanan sokağa çıkma yasağı, 16-17-18-19 Mayıs tarihlerinde de devam edecek. Bunun dışında kalan illerde ise yasak uygulanmayacak.

Bu hafta sokağa çıkma yasağı uygulanacak olan iller şu şekilde olacak;

Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak olmak üzere toplam 15 ilde, 15 Mayıs Cuma günü saat 24.00 ile 19 Mayıs Salı günü saat 24.00’da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKAN İLLER HANGİLERİ

Yapılan açıklamalar doğrultusunda sokağa çıkma yasağı kalkan iller ise şu şekilde;

Aydın, Denizli, Şanlıurfa, Antalya, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin, Muğla, Adana, Diyarbakır, Mardin, Trabzon, Ordu, Denizli, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Tekirdağ

24 GÜN SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI
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4 GÜN SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan sokağa çıkma yasağı ile ilgili önceki gün şu açıklamalarda bulundu;

Dün saat 11 ile 15 saatleri arasında 65 yaş üstü vatandaşlarımıza sokağa çıkma imkanı verdik. Bu vatandaşlarımızın kurallara uyarak görmekten memnun olduk. Cuma günü de 15-20 yaş grubu aynı imkandan yararlanacaktır. Herhangi bir olumsuzluk olmadığı sürece önümüzdeki haftalarda da uygulanacaktır. 16-17-18-19 Mayıs'ta yine sokağa çıkma kısıtlandırılması uygulanacaktır.

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Yüksek standartlarda hizmet veren kamu sağlık kuruluşlarının yanı sıra özel sağlık kuruluşlarınında dahil olması ülkemize mahsus bir durumdur. Yeşilköy ve Sancaktepe hastaneleri ile Hadımköy hastanesinin inşaasını inceledik. 21 Mayıs'ta hastanenin açılışını Japonya Başbakanı Sayın Abe ile gerçekleştireceğiz. 11-17 Mayıs sosyal güvenlik kurumu haftası dolayısıyla çalışanlarımızın gayretleri emekleri için teşekkür ediyorum. Salgın döneminde 43 ilacı daha ödeme kapsamına aldık. Salgınla mücadele gösterdiğimiz başarıyı tedbirleri salgın sonrasında da devam ettirerek üretim ve istihtamı geliştireceğine inanıyorum.

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ŞANLIURFA VALİLİĞİ: İLİMİZ MUAF TUTULMUŞTUR

Şanlıurfa Valiliği de 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının kentte uygulanmayacağını bildirdi. Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni tedbirler kapsamında Şanlıurfa'ya giriş-çıkış kısıtlamasının 11 Mayıs Pazartesi günü saat 24.00'ten itibaren kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada, sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Bu çerçevede ilimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı, 16-17-18-19 Mayıs 2020 tarihlerinde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasından da muaf tutulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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AYDIN VALİSİ KÖŞGER: SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI UYGULANMAYACAK

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, hafta sonu 4 gün boyunca Aydın'da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacağını duyurdu.

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, yaptığı açıklamada, "Değerli Aydınlılar 16-17-18-19 Mayıs tarihlerinde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı Aydın’da uygulanmayacaktır. Ancak salgın henüz geçmemiştir. Başta maske takma mecburiyeti ve sosyal mesafe kuralı olmak üzere kurallara riayet etmeniz sağlığımız açısından zaruridir" ifadelerini kullandı.

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