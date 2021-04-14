Sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta başlıyor? İşte hafta içi sokak kısıtlamasının başlayacağı saat

BAKANLIK GENELGE YAYIMLADI İçişleri Bakanlığı, alınacak tedbirlerin detaylarını yayımladığı genelge ile duyurdu. Genelgeye göre, Sokağa çıkma kısıtlama sürelerine uyum için istisnalar haricinde işyerleri hafta içi 07.00-18.00 saatleri arası açık olabilecek. Hafta sonu 10.00-17.00 arası 65 ve üzeri ile 18 yaş altı hariç araç kullanmama şartıyla en yakın market, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidilebilecek. Hafta içi 65 yaş ve üzerindekiler 10.00-14.00, 18 yaş altındakiler 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.



