Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri neler? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
Hafta sonu sokağa çıkma yasağının kaç gün olacağı ve tam kapanma durumu Beştepe'de yapılan Kabine Toplantısı sonrası gündeme geldi. Kademeli normalleşme uygulaması sonrasında vaka sayılarında yaşanan artış Kabine Toplantısı'nda değerlendirildi. Kritik toplantısı sonrası milyonların merak ettiği sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak? sorusu yanıt buldu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, "Ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulamasına geçiyoruz." ifadelerini kullandı. İki haftalık dönem sonrası vaka durumuna göre yeni tedbirlerin alınabileceği de belirtildi. İşte, hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile ilgili bilgiler.
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Hafta sonu sokağa çıkma yasağı son gelişmeler ile takip ediliyor. Daha önce açıklanan karara göre kırmızı renkli illerde sokağa çıkma yasağının cumartesi ve pazar günü uygulanacağı bildirilmişti. Orta ve düşük renkli illerde ise kısıtlamanın hafta içinde olduğu gibi akşam 21.00 ila 05.00 arasında uygulanacağı belirtilmişti. Alınan karara göre, hafta içi sokak kısıtlaması saatleri akşam 19:00 sabah 05.00 olarak değişti. Sokağa çıkma saatlerinde zorunlu haller dışında şehirler arası seyahate izin verilmeyecek. Hafta sonu kısıtlaması için ise İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge yayınlandı.
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SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KAÇ GÜN OLACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası tüm Türkiye'nin beklediği yeni koronavirüs tedbirlerini açıkladı. Erdoğan konuşmasında, ramazan ayında kısmi kapanma uygulanacağını belirterek, "Ramazan ayının ilk 2 haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulamasına geçiyoruz. 2 haftalık dönemde beklediğimiz durumda iyileşme olmazsa çok daha kalıcı kararlar alabiliriz" ifadelerini kullandı.
İşte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları;
Hafta sonu sokak kısıtlaması sürerken, hafta içi sokak kısıtlaması saatleri akşam 19:00 sabah 05.00 olarak değişti.
Sokağa çıkma saatlerinde zorunlu haller dışında şehirler arası seyahate izin verilmeyecek.
65 yaş üstü 18 yaş atı toplu taşıma sınırlaması yeniden getiriyoruz.
Eğitimde sınav sürecinde olan 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışında ki tüm kademeler uzaktan eğitimle sürecektir.
Kafe kıraathane, çay bahçesi, benzeri mekanlar faaliyetlerine bayram sonrasına kadar ara verecektir.
Lokanta ve benzeri işletmeler ramazan boyunca paket sistemine geçecektir.
Kına, düğün, genel kurul gibi bütün toplantılar bayram sonrasına kadar ertelenmiştir.
Oteller sadece kendi müşterileriyle hizmet sürdürecektir.
Konaklama tesisleriyle, evlerde toplu iftar ve benzeri organizasyonlar gerçekleştiremeyecek.
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HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE?
İçişleri Bakanlığı, alınacak tedbirlerin detaylarını yayımladığı genelge ile duyurdu. Genelgeye göre, Sokağa çıkma kısıtlama sürelerine uyum için istisnalar haricinde işyerleri hafta içi 07.00-18.00 saatleri arası açık olabilecek. Hafta sonu 10.00-17.00 arası 65 ve üzeri ile 18 yaş altı hariç araç kullanmama şartıyla en yakın market, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidilebilecek. Hafta içi 65 yaş ve üzerindekiler 10.00-14.00, 18 yaş altındakiler 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.
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İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgede şu ifadelere yer verildi;
Hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 19.0005.00 saatleri arasında, hafta sonları ise Cuma günleri saat 19.00’da başlayıp, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00’de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
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Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde (hafta içi ve hafta sonunda) zorunlu haller dışında vatandaşlarımızın toplu ulaşım vasıtaları dışında şehirlerarası seyahatlerine izin verilmeyecek.
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Hafta içi/hafta sonu ayrımı olmaksızın 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocuklarımızın şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanmalarına müsaade edilmeyecek.