Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri neler? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KAÇ GÜN OLACAK? Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası tüm Türkiye'nin beklediği yeni koronavirüs tedbirlerini açıkladı. Erdoğan konuşmasında, ramazan ayında kısmi kapanma uygulanacağını belirterek, "Ramazan ayının ilk 2 haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulamasına geçiyoruz. 2 haftalık dönemde beklediğimiz durumda iyileşme olmazsa çok daha kalıcı kararlar alabiliriz" ifadelerini kullandı.



İşte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları;



Hafta sonu sokak kısıtlaması sürerken, hafta içi sokak kısıtlaması saatleri akşam 19:00 sabah 05.00 olarak değişti.



Sokağa çıkma saatlerinde zorunlu haller dışında şehirler arası seyahate izin verilmeyecek.



65 yaş üstü 18 yaş atı toplu taşıma sınırlaması yeniden getiriyoruz.



Eğitimde sınav sürecinde olan 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışında ki tüm kademeler uzaktan eğitimle sürecektir.



Kafe kıraathane, çay bahçesi, benzeri mekanlar faaliyetlerine bayram sonrasına kadar ara verecektir.



Lokanta ve benzeri işletmeler ramazan boyunca paket sistemine geçecektir.



Kına, düğün, genel kurul gibi bütün toplantılar bayram sonrasına kadar ertelenmiştir.



Oteller sadece kendi müşterileriyle hizmet sürdürecektir.



Konaklama tesisleriyle, evlerde toplu iftar ve benzeri organizasyonlar gerçekleştiremeyecek.