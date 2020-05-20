Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? Bayramda sokağa çıkma yasağı genelgesi yayımlandı!
Bayramda 81 il kapsamında uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı için beklenen genelge İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlandı. 23-24-25-26 Mayıs tarihlerinde Türkiye'nin bütün illerinde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı, önceki kısıtlama süreçlerinde olduğu gibi bazı istisnaları barındıracak. Bakanlığın yayımladığı genelge kapsamında bazı işletmeler ve personeller için istisna kapsamında tutulacak olan sokağa çıkma yasağı, genelge kapsamından çıkmayacak. Peki, bayramda sokağa çıkma yasağı genelgesi kapsamında yasak ne zaman, saat kaçta başlayacak ve kapsamı ne olacak? İşte, İçişleri Bakanlığı'ndan alınan bilgiler çerçevesinde bayramda sokağa çıkma yasağı hakkında merak edilenler
Bu kez 81 ili kapsayacak olan sokağa çıkma yasağı için bayramda bazı kapsamlar dahilinde uygulanacak. Ramazan Bayramı kapsamında bayramda açık olan yerler için açıklama yapan İçişleri Bakanlığı, genel hatları genelge ile belirledi. 81 ile gönderilen bayramda sokağa çıkma yasağı genelgesi kapsamında şartlar görüntülenebilecek. İşte, yayımlanan genelgeden detaylar;
BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA GENELGESİ NE ZAMAN BAŞLIYOR VE NE ZAMAN BİTİYOR?
22.05.2020 tarihi saat 24.00 ile 26.05.2020 tarihi saat 24.00 arasında 81 ilimiz sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır.
81 İLE GÖNDERİLEN BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GENELGESİNDEN DETAYLAR
Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda; salgının/bulaşın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.
Yaklaşmakta olan Ramazan Bayramı süresince Koronavirüs (Covid-19) salgınının halk sağlığı açısından oluşturabileceği riskleri yönetebilmek adına alınabilecek ek tedbirler 18.05.2020 Pazartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde değerlendirilmiş; Bilim Kurulunun önerileri ve Koronavirüsle mücadelede edinilen tecrübeler ışığında, 81 ilimizde Ramazan Bayramı arifesine denk gelen 23 Mayıs 2020 Cumartesi gününden başlayarak 24-25-26 Mayıs 2020 tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına karar verilmiştir.
Bugüne kadar alınan tedbirlerin, salgının yayılım hızının düşürülmesine olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla yukarıda belirlenen çerçevede 81 ilimizde İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72 nci maddeleri uyarınca il valileri/Hıfzıssıhha kurulları tarafından aşağıdaki kararların alınması gerekmektedir.
Bu kapsamda;
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