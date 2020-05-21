Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? 23-26 Mayıs bayramda sokağa çıkma yasağı genelgesi!
İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamında sokağa çıkma yasağı, 22 Mayıs Cuma günü 23.59 itibariyle başlıyor. 23-26 Mayıs sokağa çıkma yasağı genelgesi olarak da bilinen bayramda sokağa çıkma yasağı çerçevesinde istisna kapsamı dışında kalan kişiler belirlendi. Buna göre, belirli iş kollarında çalışanlar ya da iş yeri sahipleri sokağa çıkma yasağı genelgesi kapsamında muaf tutulacak. İşte, sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor ve ne zaman bitiyor sorularının cevapları ve genelge hakkında detaylı bilgiler
Bu sene 1. günü 24 Mayıs'a denk gelen Ramazan Bayramı bu yıl sokağa çıkma uygulaması kapsamınsa evlerde geçecek. Sokağa çıkma yasağında kurallara uymak ve çeşitli ihtiyaçlarını gidermek isteyen vatandaşlar, bayramda 4 günlük sokağa çıkma yasağı genelgesini inceliyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede 81 ilde 4 gün uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik detaylar belli oldu. Peki, 81 ilde sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? İşte bayramda 4 günlük sokağa çıkma yasağı genelgesi
BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA GENELGESİ NE ZAMAN BAŞLIYOR VE NE ZAMAN BİTİYOR?
Bayramda 81 il kapsamında uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı için beklenen genelge İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlandı. 23-24-25-26 Mayıs tarihlerinde Türkiye'nin bütün illerinde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı, önceki kısıtlama süreçlerinde olduğu gibi bazı istisnaları barındıracak. Bakanlığın yayımladığı genelge kapsamında bazı işletmeler ve personeller için istisna kapsamında tutulacak olan sokağa çıkma yasağı, genelge kapsamından çıkmayacak.
22.05.2020 tarihi saat 24.00 ile 26.05.2020 tarihi saat 24.00 arasında 81 ilimiz sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır.
81 İLE GÖNDERİLEN BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GENELGESİNDEN DETAYLAR
Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda; salgının/bulaşın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.
Yaklaşmakta olan Ramazan Bayramı süresince Koronavirüs (Covid-19) salgınının halk sağlığı açısından oluşturabileceği riskleri yönetebilmek adına alınabilecek ek tedbirler 18.05.2020 Pazartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde değerlendirilmiş; Bilim Kurulunun önerileri ve Koronavirüsle mücadelede edinilen tecrübeler ışığında, 81 ilimizde Ramazan Bayramı arifesine denk gelen 23 Mayıs 2020 Cumartesi gününden başlayarak 24-25-26 Mayıs 2020 tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına karar verilmiştir.
Bugüne kadar alınan tedbirlerin, salgının yayılım hızının düşürülmesine olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla yukarıda belirlenen çerçevede 81 ilimizde İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72 nci maddeleri uyarınca il valileri/Hıfzıssıhha kurulları tarafından aşağıdaki kararların alınması gerekmektedir.
Bu kapsamda;
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