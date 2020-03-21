Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak? İçişleri Bakanlığı açıkladı 65 yaş üstüne sınırlama

Çin'in ardından İtalya ve İran ile pek çok Avrupa ülkesini etkileyen Corona virüsü salgını, ülkemizde de bir dizi önlem aldırdı. Sosyal etkinlikler ile pek çok hizmet sektörü faaliyetine ara verilmesinin ardından az önce sokağa çıkma yasağı haberi de geldi. İçişleri Bakanlığı 65 yaş ve üstü kişiler ile kornik rahatsızlığı olanlar için kısıtlama getirildiğini açıkladı. İşte, sokağa çıkma yasağı hakkında merak edilen ayrıntılar ve Bakanlığın o açıklaması...