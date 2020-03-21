Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak? İçişleri Bakanlığı açıkladı 65 yaş üstüne sınırlama
Çin'de başlayan ve tüm dünyada etkisi gösteren corona virüsü salgını nedeniyle dünyada pek çok ülke sokağa çıkma yasağı tedbirlerini uyguluyordu. Ülkemizde de vaka sayısının artmasının ardından, İçişleri Bakanlığı harekete geçerek bu yönde bir karar aldı. İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada; '65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın ikametlerinden dışarı çıkmaları sınırlandırıldı' dedi. Peki, sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak?
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Çin'in ardından İtalya ve İran ile pek çok Avrupa ülkesini etkileyen Corona virüsü salgını, ülkemizde de bir dizi önlem aldırdı. Sosyal etkinlikler ile pek çok hizmet sektörü faaliyetine ara verilmesinin ardından az önce sokağa çıkma yasağı haberi de geldi. İçişleri Bakanlığı 65 yaş ve üstü kişiler ile kornik rahatsızlığı olanlar için kısıtlama getirildiğini açıkladı. İşte, sokağa çıkma yasağı hakkında merak edilen ayrıntılar ve Bakanlığın o açıklaması...
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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "Bu gece yarısı saat 24.00 itibariyle 65 yaş ve üstü ayrıca kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın ikametlerinden dışarı çıkmaları, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmaları İl İdaresi Kanunun 11. Maddesi ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 27. Maddesi kapsamında sınırlandırılmıştır" denildi.
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bu gece yarısı saat 24.00 itibariyle 65 yaş ve üstü ayrıca kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın ikametlerinden dışarı çıkmaları, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmaları İl İdaresi Kanunun 11. Maddesi ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 27. Maddesi kapsamında sınırlandırılmıştır. Ayrıntılı bilgi saat 19.30’da vatandaşlarımıza açıklanacaktır. Kamuoyuna sargıyla duyurulur" denildi.
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Konuya ilişkin başka ayrıntılar ve bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.