Gündem Haber Giriş: 26 Haziran 2020 - 20:35 , 26 Haziran 2020 - 20:35

Sokağa çıkma yasağı ne zaman, hangi günler var? 27 28 Haziran sokağa çıkma yasağıyla ilgili yeni genelge!

Sokağa çıkma yasağı ne zaman? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleriyle ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından son dakika ek bir genelge yayımlandı. Genelgeye göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle 27 28 Haziran'da 81 ilde uygulanacak olan kısmi sokağa çıkma kısıtlamasında, YKS’nin yapılacağı okulların etrafındaki kırtasiyelerde çalışanlar muaf tutulacak. Sokağa çıkma yasağı yarın 09.30 ile 15.00 saatleri arasını kapsayacak. Şehir içi Belediyelerce gerekli tedbirler alınacak ve ihtiyaca göre toplu taşıma sefer sayıları artırılacak. İşte, ayrıntılar.