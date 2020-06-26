Sokağa çıkma yasağı ne zaman, hangi günler var? 27 28 Haziran sokağa çıkma yasağıyla ilgili yeni genelge!
Sokağa çıkma yasağı ne zaman? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleriyle ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından son dakika ek bir genelge yayımlandı. Genelgeye göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle 27 28 Haziran'da 81 ilde uygulanacak olan kısmi sokağa çıkma kısıtlamasında, YKS’nin yapılacağı okulların etrafındaki kırtasiyelerde çalışanlar muaf tutulacak. Sokağa çıkma yasağı yarın 09.30 ile 15.00 saatleri arasını kapsayacak. Şehir içi Belediyelerce gerekli tedbirler alınacak ve ihtiyaca göre toplu taşıma sefer sayıları artırılacak. İşte, ayrıntılar.
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27 Haziran sokağa çıkma yasağı saatleri gündemde yer almaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta LGS kapsamında geçerli olan sınırlı sokağa çıkma yasağı, bu hafta sonu YKS'nin yapılacağı 27 Haziran Cumartesi ve 28 Haziran Pazar günlerinde de uygulanacak. Sokağa çıkma yasağı, cumartesi günü 09.30 ile 15.00 saatleri arasında, pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında geçerli olacak. İşte, sokağa çıkma yasağı genelgesinin detayları.
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SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN?
İçişleri Bakanlığı hafta sonu 81 ilde uygulanacak YKS'ye ve sokağa çıkma yasağına ilişkin, ek bir genelge yayımlandı
İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan ek genelge şöyle:
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle 81 ilde hafta sonu; cumartesi günü 09.30 ile 15.00 saatleri arasında, pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında “Sokağa Çıkma Kısıtlaması” uygulanacak.
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Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS); Birinci oturumu 27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 10.15’te başlayıp 13.00’de tamamlanacak, ikinci oturumu 28 Haziran 2020 Pazar günü saat 10.15’te başlayıp 13.15’de tamamlanacak ve üçüncü oturumu 28 Haziran 2020 Pazar günü 15.45’te başlayıp 17.45’de tamamlanacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz bir şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla;
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27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında ve 28 Haziran 2020 Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında aşağıda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere 81 ilimiz sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacak.
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NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ AÇIK OLACAK
YKS sınavlarına girecek adayların T.C. Kimlik Kartı başvurularının alınması amacıyla tüm il/ilçe nüfus müdürlükleri;
- YKS sınavı öncesine denk gelen 25 Haziran 2020 Perşembe ve 26 Haziran 2020 Cuma günleri saat 20.00’a kadar,
- YKS sınavının yapılacağı 27 Haziran 2020 Cumartesi günü 07.00-13.00 saatleri arasında,
YKS sınavının yapılacağı 28 Haziran 2020 Pazar günü 07.00-16.00 saatleri arasında açık bulundurulacak..