Sokağa çıkma yasağı ne zaman, 1 Haziran'da mı bitecek? Hafta sonu yasak olacak mı?
Sokağa çıkma yasağının sona ereceği tarih, hafta sonu kısıtlaması devam ederken milyonların gündemine geldi. 17 Mayıs'ta başlayıp 1 Haziran tarihine kadar sürecek olan kademeli normalleşmenin ikinci hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması cuma akşamı saat 21.00 itibarıyla başladı. İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgeye göre hafta sonu kısıtlaması pazartesi sabahına kadar sürecek. Normalleşme için işaret edilen 1 Haziran öncesi, sokağa çıkma yasağının bu hafta son kez uygulanması yönünde beklentiler arttı. Peki, sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? İşte, hafta sonu kısıtlamaları ile ilgili tüm detaylar.
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Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 81 ilde uygulanan hafta sonu kısıtlaması, 28 Mayıs Cuma akşamı 21.00'den başlayıp, 31 Mayıs saat 05.00'te sona erdi. Sokağa çıkma kısıtlamasında market, bakkal, kuruyemişçi gibi yerler 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Hafta sonu kısıtlamalarının ne zaman kaldırılacağı ise henüz belli değil.
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HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?
İçişleri Bakanlığı, valiliklere "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge gönderdi. Genelgede "Sokağa çıkma kısıtlaması, kademeli normalleşme döneminde; hafta içerisinde yer alan günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında, hafta sonları ise cuma günleri saat 21.00'den başlayıp, cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve pazartesi günleri saat 05.00'te tamamlanacak şekilde uygulanacaktır." ifadeleri kullanıldı.
Dolayısı ile bu hafta sonu için geçerli olan sokağa çıkma yasağı 31 Mayıs saat 05.00'te sona erecek.
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SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALDIRILACAK MI?
Sokağa çıkma kısıtlamalarının durumu henüz belli değil. 31 Mayıs tarihinde yapılması beklenen Kabine Toplantısı'nda sokağa çıkma yasaklarının durumu ile ilgili açıklama yapılması bekleniyor.
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HAFTA SONU AÇIK OLAN YERLER
Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak hafta sonlarında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcıların 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceği, vatandaşların zorunlu ihtiyaçlarının karşılanmasıyla sınırlı olmak ve engelli vatandaşlar haricinde araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecekleri aktarılan genelgede, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleriyle bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayilerinin açık olacağı ifade edildi.
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Vatandaşların ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanmasıyla sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebileceği belirtilen genelgede, fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabileceği, sokak aralarında satışın yapılmayacağı bildirildi.