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Haber Giriş: 21 Haziran 2021 - 19:54 | 

Sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika '1 Temmuz' açıklaması

Hafta içi ve Hafta sonu sokağa çıkma yasağı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dakika açıklaması ile kaldırıldı. Hafta içi ve hafta sonu (Pazar) sokağa çıkma yasağında bir değişiklik yapılıp yapılmayacağını merak eden vatandaşlar, kabine toplantısına odaklanmıştı. Kademeli normalleşme tedbirleri kapsamında pazar gününün tamamını kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması cumartesi günleri saat 22.00'de başlıyor, ve pazartesi günü saat 05.00'e kadar devam ediyordu. 21 Haziran tarihli Kabine Toplantısı kapsamında sokağa çıkma yasağı 1 Temmuz itibariyle kaldırıldı.

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Sokağa çıkma yasağı kalktı mı sorusu cevap buldu. Pazar günleri uzun bir zaman dilimini kapsayan sokağa çıkma yasağının devam edip etmeyeceği ve hafta içi uygulanan yasak saatlerinin değişip değişmeyeceği son gerçekleşen kabine toplantısından bu yana merak ediliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapmış olduğu açıklamalar çerçevesinde 1 Temmuz itibariyle sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı ifade edildi.

2SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALDIRILDI

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALDIRILDI

1 Temmuz itibariyle sokağa çıkma yasağı kaldırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, detayların İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile açıklanacağını duyurdu. Sokağa çıkma yasağı ile ilgili 1 Temmuz'a kadar yürürlükte olacak olan süreç şu şekilde;

1 Haziran'da yürürlüğe giren kademeli normalleşme ile sokağa çıkma kısıtlaması saat 22.00'den sonra olacak şekilde düzenlenmiş, pazar günleri ise tamamen kısıtlama kapsamında kalmıştı.

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Detaylar İçişleri Bakanlığı Genelgesi açıklandığında eklenecek.

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