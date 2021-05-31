Sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 1 Haziran hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalkacak mı?
Sokağa çıkma yasağı 1 Haziran itibariyle uygulanması beklenen normalleşme kararları çerçevesinde değişikliğe uğraması muhtemel konular arasında yer alıyor. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kapsamında cumartesi ve pazar günü kısıtlama dahilinde evlerinden çıkamayan vatandaşlar, Kabine Toplantısı ile birlikte 1 Haziran'da sokağa çıkma yasağı kalkacak mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, son gelişmeler dikkate alındığında hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalkacak mı ve 1 Haziran'da yasaklar bitecek mi? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
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Özellikle hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalkacak mı sorusu ile gündemde yer alan kısıtlama kararı, normalleşme adımlarının atılmasının öngörüldüğü Kabine Toplantısı ile birlikte konuşulmaya başlandı Sokağa çıkma yasağı kalkacak mı sorusuna yanıt arayan pek çok kişi, internet üzerinden konunun detaylarını araştırmaya başladı. Vaka sayılarında azalma yaşanması dolayısıyla gündemde yer alan sokağa çıkma yasağının kaldırılma ya da saatlerinin esnetilme ihtimalleri ise şu şekilde gündemde yer alıyor;
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1 HAZİRAN'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKACAK MI?
Edinilen bilgilere göre hafta içi akşam saat 21.00’de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının Bilim Kurulu’nun tavsiyesi doğrultusunda saat 24.00’e kadar esnetilmesi ya da tamamen kaldırılması ele alınacak.
Ayrıca hafta sonu uygulanan tam gün sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması da masadaki en önemli başlıklardan biri olacak.
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Toplantıda alınan kararları son dönemde olduğu gibi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Millete Sesleniş konuşmasıyla kamuoyuna açıklayacak.
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Vaka sayılarına bakıldığında, bayram dönemine ilişkin korkulanın olmadığı, kişiler seyahat etseler bile gittikleri yerde hareketsiz kaldıkları için büyük olumsuz sonuçlar yaşanmadığı belirtiliyor. Vaka sayısının lokantaların açılması ve kısıtlamaların kısmen kaldırılmasının ardından artma eğilimine geçeceği, ancak 10 binler bandında tutulması durumunda yönetilebileceği belirtiliyor.
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Sokağa çıkma yasağı hakkında net kararın İçişleri Bakanlığı genelgesi ile netlik kazanması bekleniyor.