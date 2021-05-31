Sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 1 Haziran hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalkacak mı?

Özellikle hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalkacak mı sorusu ile gündemde yer alan kısıtlama kararı, normalleşme adımlarının atılmasının öngörüldüğü Kabine Toplantısı ile birlikte konuşulmaya başlandı Sokağa çıkma yasağı kalkacak mı sorusuna yanıt arayan pek çok kişi, internet üzerinden konunun detaylarını araştırmaya başladı. Vaka sayılarında azalma yaşanması dolayısıyla gündemde yer alan sokağa çıkma yasağının kaldırılma ya da saatlerinin esnetilme ihtimalleri ise şu şekilde gündemde yer alıyor;