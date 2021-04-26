Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak? Kesintisiz sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak? 29 Nisan-17 Mayıs 17 günlük sokağa çıkma yasağı detayı
Hafta sonu sokağa çıkma yasağının detayları, Kabine Toplantısı ile beraber netleşti. Ramazan Bayramı ile ilgili yeni koronavirüs tedbirleri, 3 haftalık kapanma ve yerli aşı gelişmelerinin konuşulduğu kritik toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "29 Nisan 2021 perşembe akşamı 19:'dan başlayıp 17 Mayıs pazartesi 5'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz." ifadelerini kullandı. Alınan karara göre, üretim, imalat, temizlik gibi alanlarda istisna tutulan kuruluşlar hariç tüm işyerlerine ara verilecek. Peki, kesintisiz sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak? İşte, 29 Nisan-17 Mayıs sokağa çıkma yasağı detayları.
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Kesintisiz sokağa çıkma yasağı belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bir araya gelen Kabine Toplantısı sona erdi. eni koronavirüs tedbirlerini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "29 Nisan 2021 perşembe akşamı 19:00'dan başlayıp, 17 Mayıs pazartesi 5'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz" ifadelerini kullandı. Yeme içme yerlerinde paket servislerine ara verilecek şartları uyan yerle bu hizmete devam edecektir. Kesintisiz sokağa çıkma yasağının detayları İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgede belli olacak.
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KESİNTİSİZ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önemli açıklamalarından satır başları:
29 Nisan 2021 perşembe akşamı 19:00'dan başlayıp, 17 Mayıs pazartesi 5'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. Bu tarihler arasında kesintisiz sokak kısıtlaması uygulanacaktır.Üretim imalat, temizlik gibi alanlarda istisna tutulan kuruluşlar hariç tüm işyerlerine ara verilecektir.Yeme içme yerlerinde paket servislerine ara verilecek şartları uyan yerle bu hizmete devam edecektir.
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Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacaktır, Şehirler arası araçlar %50 ile çalışabilecektir.Konaklama tesislerinde rezervasyonlar, sokağa çıkma kısıtlamaları için teşkil etmeyecektir.Kamu personeli uzaktan çalışmaya yönlendirilecektir.Anaokulu, kreş, 8. ve 12. sınıflar dahil tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek tüm sınavlar ertelenecektir.İhtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıkamayan yaşlılarımız VEFA ekiplerinden destek isteyebileceklerdir.
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GENELGE YAYINLANACAK
Kesintisiz sokağa çıkma yasağının detayları İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede belli olacak.