Gündem Haber Giriş: 26 Nisan 2021 - 21:10 | 26 Nisan 2021 - 21:10

Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak? Kesintisiz sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak? 29 Nisan-17 Mayıs 17 günlük sokağa çıkma yasağı detayı

Hafta sonu sokağa çıkma yasağının detayları, Kabine Toplantısı ile beraber netleşti. Ramazan Bayramı ile ilgili yeni koronavirüs tedbirleri, 3 haftalık kapanma ve yerli aşı gelişmelerinin konuşulduğu kritik toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "29 Nisan 2021 perşembe akşamı 19:'dan başlayıp 17 Mayıs pazartesi 5'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz." ifadelerini kullandı. Alınan karara göre, üretim, imalat, temizlik gibi alanlarda istisna tutulan kuruluşlar hariç tüm işyerlerine ara verilecek. Peki, kesintisiz sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak? İşte, 29 Nisan-17 Mayıs sokağa çıkma yasağı detayları.