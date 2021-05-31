Sokağa çıkma yasağı için yeni genelge! Sokağa çıkma yasağı hafta sonu cumartesi ve pazar günü var mı?

Sokağa çıkma yasağı hafta içi ve hafta sonu için Kabine Toplantısı sonrasında alınan yeni kararlar neticesinde uygulanacak. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kapsamında cumartesi ve pazar günü kısıtlama dahilinde evlerinden çıkamayan vatandaşlar, Kabine Toplantısı ile birlikte 1 Haziran'dan itibaren yeni düzen ile devam edecek. Peki, son gelişmeler dikkate alındığında hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalkacak mı? İşte, pek çok kişiyi yakından ilgilendiren sokağa çıkma yasağı hakkında Kabine Toplantısı sonrasında alınan kararlar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapmış olduğu açıklamalar