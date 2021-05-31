Sokağa çıkma yasağı için yeni genelge! Sokağa çıkma yasağı hafta sonu cumartesi ve pazar günü var mı?
Sokağa çıkma yasağı için yeni kararlar açıklandı. Hafta içi akşam saat 22.00'a çekilen sokağa çıkma yasağı, sabaha kadar devam edecek. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ise cumartesi günü 22.00'da başlayacak ve pazar günü tüm gün yasak olmakla birlikte pazartesi günü sabah saat 05.00'a kadar devam edecek. İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında netlik kazanacak olan sokağa çıkma yasağı kapsamı, genelge ile detaylandırılacak. Peki, sokağa çıkma yasağı hafta sonu cumartesi ve pazar günü var mı? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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Sokağa çıkma yasağı hafta içi ve hafta sonu için Kabine Toplantısı sonrasında alınan yeni kararlar neticesinde uygulanacak. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kapsamında cumartesi ve pazar günü kısıtlama dahilinde evlerinden çıkamayan vatandaşlar, Kabine Toplantısı ile birlikte 1 Haziran'dan itibaren yeni düzen ile devam edecek. Peki, son gelişmeler dikkate alındığında hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalkacak mı? İşte, pek çok kişiyi yakından ilgilendiren sokağa çıkma yasağı hakkında Kabine Toplantısı sonrasında alınan kararlar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapmış olduğu açıklamalar
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SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma yasağı hakkındaki açıklamaları şu şekilde;
"Şimdi Haziran ayına ilişkin kademeli normalleşme takvimi Haziran boyunca sokağa çıkma kısıtlaması hafta içi ve cumartesi günü için akşam 22:00 ile sabah 05:00 arasında devam edecektir. Bu sınırlama cumartesi 22 ile pazartesi 5 arasında yani pazar günün tam kapsayacak şekilde uygulanacaktır."
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HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI?
Açıklama neticesinde pazar günü tam gün sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Cumartesi günü ise sokağa çıkma yasağı akşam 22.00 itibariyle başlayacak.
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Detayların İçişleri Bakanlığı genelgesi ile açıklanması bekleniyor.