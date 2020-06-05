Gündem Haber Giriş: 05 Haziran 2020 - 01:34 , 05 Haziran 2020 - 01:34

Sokağa çıkma yasağı hangi illeri kapsıyor? İşte hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan 15 ilin listesi

Sokağa çıkma yasağı hangi illeri kapsıyor? Hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağıyla ilgili genelge İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlandı. Genelgede 6 7 Haziran tarihlerinde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağını kapsayan iller sıralandı. Büyükşehir statüsündeki Ankara, İstanbul, İzmir olmak üzere 05.06.2020 tarihi saat 24.00 ile 07.06.2020 tarihi saat 24.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı belirtildi. İşte, sokağa çıkma yasağı olan illerin tüm listesi...