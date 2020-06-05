Sokağa çıkma yasağı hangi illeri kapsıyor? İşte hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan 15 ilin listesi
Sokağa çıkma yasağı hangi illeri kapsıyor? Hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağıyla ilgili genelge İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlandı. Genelgede 6 7 Haziran tarihlerinde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağını kapsayan iller sıralandı. Büyükşehir statüsündeki Ankara, İstanbul, İzmir olmak üzere 05.06.2020 tarihi saat 24.00 ile 07.06.2020 tarihi saat 24.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı belirtildi. İşte, sokağa çıkma yasağı olan illerin tüm listesi...
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1
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Corona virüsü nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağının bu hafta sonunu kapsayıp kapsamayacağı merak ediliyordu. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan son dakika genelgeye göre, Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak illerinde 05.06.2020 tarihi saat 24.00 ile 07.06.2020 tarihi saat 24.00 arasında uygulanacak sokağa çıkma yasağında 6 Haziran Cumartesi günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.
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SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN İLLER
Genelgede, koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiği hatırlatıldı.
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Salgının halk sağlığı açısından oluşturabileceği risklerin yönetebilmesi ve bugüne kadar alınan tedbirlerin salgının yayılım hızının düşürülmesine olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı’nın önerisi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda, büyükşehir statüsündeki Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak illerinde 05.06.2020 tarihi saat 24.00 ile 07.06.2020 tarihi saat 24.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı belirtildi.