Sokağa çıkma yasağı hangi illerde var ve ne zaman başlıyor? Sokağa çıkma yasağı kalkan iller belli oldu!

Toplam 15 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı için detaylar belli oldu. Alınan kararlar doğrultusunda hafta sonları bazı illerde devam eden sokağa çıkma yasağı, bazı illerde ise sona erdi. Vaka sayısı ve kentin risk durumuna göre alınan sokağa çıkma yasağı kararları, İçişleri Bakanlığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyu ile paylaşıldı. Peki, sokağa çıkma yasağı kalkan iller hangileri oldu? İşte, sokağa çıkma yasağı hangi illerde var sorusunun cevabı ve sokağa çıkma yasağı kalkan iller hakkında resmi açıklamalar



Sokağa çıkma yasağı hangi illerde olacak? sorusu sokağa çıkma yasağı öncesi araştırılan konulardan oldu. Özellikle 9 il ve 7 il olmak üzere toplam 16 ilde kaldırılan seyahat yasağı kısıtlamasının ardından, bu illerde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanıp uygulanmayacağı, vatandaşların araştırmalarında yer aldı. İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili her hafta genelge yayınlayarak, yasak kapsamında olan illeri belirtiyor.



SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANAN İLLER HANGİLERİ?



Salgının önüne geçebilmek için bazı illerde uygulanan sokağa çıkma yasağı, 16-17-18-19 Mayıs tarihlerinde de devam edecek. Bunun dışında kalan illerde ise illerde ise yasak uygulanmayacak.



Bu hafta sokağa çıkma yasağı uygulanacak olan iller şu şekilde olacak;



Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak olmak üzere toplam 15 ilde, 15 Mayıs Cuma günü saat 24.00 ile 19 Mayıs Salı günü saat 24.00’da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.



SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKAN İLLER HANGİLERİ



Yapılan açıklamalar doğrultusunda sokağa çıkma yasağı kalkan iller ise şu şekilde;



Aydın, Denizli, Şanlıurfa, Antalya, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin, Muğla, Adana, Diyarbakır, Mardin, Trabzon, Ordu, Denizli, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Tekirdağ