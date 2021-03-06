Gündem Haber Giriş: 06 Mart 2021 - 21:14 | 06 Mart 2021 - 21:16

Sokağa çıkma yasağı hangi illerde var? Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı? İşte İstanbul, Trabzon, Antalya, Sakarya ve tüm illerimizde detaylar

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı, gündemde yer almaya devam ediyor. Hafta sonu sokağa çıkma yasağında yeni kurallar başladı. 1 Mart normalleşme takvimine göre, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken yüksek ve çok yüksek riskli illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek. Diğer yandan akşam 9'dan sonra sokağa çıkma yasağı var mı sorusu da bir çok ilde kafa karışıklığına neden oldu. Yeni karara göre cuma akşamı saat 21.00 itibari ile tüm illerde başlayan sokağa çıkma kısıtlaması cumartesi günü saat 5'te sona erdi. Peki, yarın (pazar günü) sokağa çıkma yasağı var mı? İşte 7 Mart sokağa çıkma yasağı olan illerin listesi...