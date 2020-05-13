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Haber Giriş: 13 Mayıs 2020 - 01:25,

Sokağa çıkma yasağı hangi illerde olacak? 16 19 Mayıs sokağa çıkma yasağı kalkan iller hangileri?

Sokağa çıkma yasağı hangi illerde olacak? sorusu sokağa çıkma yasağı öncesi araştırılan konulardan oldu. Özellikle 9 il ve 7 il olmak üzere toplam 16 ilde kaldırılan seyahat yasağı kısıtlamasının ardından, bu illerde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanıp uygulanmayacağı, vatandaşların araştırmalarında yer aldı. İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili her hafta genelge yayınlayarak, yasak kapsamında olan illeri belirtiyor. Peki, sokağa çıkma yasağı hangi illerde olacak? 16 19 Mayıs sokağa çıkma yasağı kalkan iller hangileri? İşte, detaylar...

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Binlerce vatandaşı yakından ilgilendiren sokağa çıkma yasağı kalkan iller, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlandı. Sokağa çıkma yasağı hangi illerde var sorusu ile konuya yönelik bazı bilgiler edinmek isteyen vatandaşlar, internet üzerinden İçişleri Bakanlığı'nın bu hususta yaptığı açıklamaları sorguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından sokağa çıkma yasağı kalkan iller hakkında genelge yayımlayan İçişleri Bakanlığı, merak edilen konunun detaylarını verdi.Peki, sokağa çıkma yasağı kalkan iller hangileri oldu? İşte, binlerce vatandaşı yakından ilgilendiren sokağa çıkma yasağı hakkında bazı bilgiler

Toplam 15 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı için detaylar belli oldu. Alınan kararlar doğrultusunda hafta sonları bazı illerde devam eden sokağa çıkma yasağı, bazı illerde ise sona erdi. Vaka sayısı ve kentin risk durumuna göre alınan sokağa çıkma yasağı kararları, İçişleri Bakanlığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyu ile paylaşıldı. Peki, sokağa çıkma yasağı kalkan iller hangileri oldu? İşte, sokağa çıkma yasağı hangi illerde var sorusunun cevabı ve sokağa çıkma yasağı kalkan iller hakkında resmi açıklamalar

Salgının önüne geçebilmek için bazı illerde uygulanan sokağa çıkma yasağı, 16-17-18-19 Mayıs tarihlerinde de devam edecek. Bunun dışında kalan illerde ise illerde ise yasak uygulanmayacak.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANAN İLLER HANGİLERİ?

Bu hafta sokağa çıkma yasağı uygulanacak olan iller şu şekilde olacak;

Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak olmak üzere toplam 15 ilde, 15 Mayıs Cuma günü saat 24.00 ile 19 Mayıs Salı günü saat 24.00’da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKAN İLLER HANGİLERİ

Yapılan açıklamalar doğrultusunda sokağa çıkma yasağı kalkan iller ise şu şekilde;

Aydın, Denizli, Şanlıurfa, Antalya, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla

24 GÜN SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI
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4 GÜN SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan sokağa çıkma yasağı ile ilgili önceki gün şu açıklamalarda bulundu;

Dün saat 11 ile 15 saatleri arasında 65 yaş üstü vatandaşlarımıza sokağa çıkma imkanı verdik. Bu vatandaşlarımızın kurallara uyarak görmekten memnun olduk. Cuma günü de 15-20 yaş grubu aynı imkandan yararlanacaktır. Herhangi bir olumsuzluk olmadığı sürece önümüzdeki haftalarda da uygulanacaktır. 16-17-18-19 Mayıs'ta yine sokağa çıkma kısıtlandırılması uygulanacaktır.

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Yüksek standartlarda hizmet veren kamu sağlık kuruluşlarının yanı sıra özel sağlık kuruluşlarınında dahil olması ülkemize mahsus bir durumdur. Yeşilköy ve Sancaktepe hastaneleri ile Hadımköy hastanesinin inşaasını inceledik. 21 Mayıs'ta hastanenin açılışını Japonya Başbakanı Sayın Abe ile gerçekleştireceğiz. 11-17 Mayıs sosyal güvenlik kurumu haftası dolayısıyla çalışanlarımızın gayretleri emekleri için teşekkür ediyorum. Salgın döneminde 43 ilacı daha ödeme kapsamına aldık. Salgınla mücadele gösterdiğimiz başarıyı tedbirleri salgın sonrasında da devam ettirerek üretim ve istihtamı geliştireceğine inanıyorum.

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ŞANLIURFA VALİLİĞİ: İLİMİZ MUAF TUTULMUŞTUR

Şanlıurfa Valiliği de 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının kentte uygulanmayacağını bildirdi. Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni tedbirler kapsamında Şanlıurfa'ya giriş-çıkış kısıtlamasının 11 Mayıs Pazartesi günü saat 24.00'ten itibaren kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada, sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Bu çerçevede ilimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı, 16-17-18-19 Mayıs 2020 tarihlerinde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasından da muaf tutulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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AYDIN VALİSİ KÖŞGER: SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI UYGULANMAYACAK

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, hafta sonu 4 gün boyunca Aydın'da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacağını duyurdu.

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, yaptığı açıklamada, "Değerli Aydınlılar 16-17-18-19 Mayıs tarihlerinde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı Aydın’da uygulanmayacaktır. Ancak salgın henüz geçmemiştir. Başta maske takma mecburiyeti ve sosyal mesafe kuralı olmak üzere kurallara riayet etmeniz sağlığımız açısından zaruridir" ifadelerini kullandı.

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